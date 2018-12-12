Азовское море станет внутренней акваторией России и ДНР

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В случае украинской агрессии против Донбасса России нужно быть готовой применить опыт 2008 года: признать ДНР и ЛНР, оказать им военно-техническую помощь и как минимум не мешать добровольческому движению на территории РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация непростая: в очередной раз население Донбасса ждёт нападения со стороны ВСУ, и не такие они уж там неподготовленные. Бригады, которые дислоцированы в Мариуполе – лучшие бригады, которые воевали в «АТО». «Смерчи» – это современное вооружение, которое обслуживают хорошо подготовленные расчёты. Мало того, сколько тысяч сейчас отмобилизовано на Украине? 200 тысяч! Это 20 процентов всего мобилизационного ресурса Украины как таковой, а ведь Порошенко сначала говорил: будет отмобилизована первая очередь так называемого оперативного резерва, то есть, весь оператив – сто тысяч, теперь двести тысяч. Куда денут 35-40 бригад?

Представляете, если бы мы сейчас отмобилизовали 500-700 тысяч человек на границе с Украиной? Как бы весь Запад на ушах бегал, а что творилось бы в Киеве! И мы должны спокойно на это взирать?» – заявил Багдасаров.

«Поэтому возможность агрессии вполне вероятна, и в ней будет участвовать не 12 тысяч – это первая волна. Мы же не знаем, куда отмобилизованные части пойдут – напротив Донецка, со стороны Мариуполя или ещё откуда-то. Недооценивать это нельзя, и нужно даже сейчас быть готовым к решительному отпору. «Красная черта» давно преодолена», – добавил эксперт.

«Если это произойдёт, мы должны сделать то, что сделали в 2008 году по отношению к Грузии. Признать ДНР и ЛНР и оказать им военно-техническую помощь. Своих мобилизационных ресурсов у них достаточно. Не мешать на территории РФ добровольческому движению – сотни тысяч желающих помочь своим соотечественникам разгромить этих мерзопакостных тварей!

И, наконец, Азовское море сделать морем мира России и ДНР. Хватит церемониться», – подытожил Семён Багдасаров.