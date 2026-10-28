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Евроатлантические элиты могут спровоцировать большую войну с Россией в Балтийском море, что совершенно не на руку Китаю.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил китаевед Николай Вавилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа, особенно евроцентристы, которые против России, против Трампа и так далее, они могут спровоцировать войну против России в Балтике с выходом на Северное море, Баренцево море. А что, Норвегия — член НАТО. И тогда, конечно же, весь поток китайских грузов… А я напомню, Санкт-Петербург — это «китайский» уже в кавычках порт. Естественно, он наш, российский, но это хаб, через который идёт 50% или более энергоресурсов Китая. Как странно бы ни казалось, что у нас есть граница 4 200 км, у нас есть Транссиб. Но в основном это Балтика», – рассказал Вавилов.

«И если на кону власть этих мировых финансовых элит, их принцип контроля над Европой, чтобы этого не произошло, Россия должна проиграть. Должна быть большая война с Россией на Балтике. И речь [на саммите АТЭС] может идти о Балтике, потому что это китайский транзит. Многие скажут, что я притягиваю за уши, например, это может быть какая-то абстрактная, эфемерная моя конструкция геополитическая. Но тогда с чем связать недавний визит Ван И впервые за 16—20 лет по всем странам Балтийского региона?», – рассуждал эксперт.

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