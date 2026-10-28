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Стремление киевского режима перенести войну на территорию РФ развязало руки Москве.

Об этом в эфире интерент-канала TVL заявил известный французский геополитолог, автор книги «Новый постобщественный порядок» Александр дель Валль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт говорит, что положение дел для Украины ухудшилось. При этом считает это следствием распиаренной Киевом операции «Вивальди» на Лиманском направлении и так называемым «40-дневным принуждением России к миру», о чем объявлял Зеленский.

«По сути, Украина предприняла ряд действий, цель которых — принудить Россию к прекращению огня, перенеся тяготы войны на её территорию, на её граждан. Такова была стратегия Зеленского, кульминацией которой стала операция «Вивальди». Интенсивность обстрелов возросла — во многом благодаря системе Starshield, а также американской и британской разведке. Проблема в том, что это не сработало. Напротив, это лишь усилило неприязнь населения к Украине — даже в большей степени, чем к Путину. Кроме того, это развязало руки России, которая до того момента предпочитала действовать осторожно. Я вовсе не хочу сказать, что они гуманисты, но до недавнего времени Россия стремилась лишь к весьма ограниченному возвращению территорий, поскольку рассчитывала взять под контроль земли, населенные преимущественно пророссийски настроенными людьми. Поэтому она старалась не разрушать территории, которые считает своими и где живут русские», – сказал эксперт.

Он не согласился с главой МИД Польши Радославом Сикорским, заявившим, что такие операции Украины лишь усилили ее.