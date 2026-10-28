Дель Валль: «Операция «Вивальди» лишь ухудшила положение Украны – катастрофа близко»

Игорь Шкапа.  
28.10.2026 20:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Стремление киевского режима перенести войну на территорию РФ развязало руки Москве.

Об этом в эфире интерент-канала TVL заявил известный французский геополитолог, автор книги «Новый постобщественный порядок» Александр дель Валль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стремление киевского режима перенести войну на территорию РФ развязало руки Москве. Об этом в...

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Эксперт говорит, что положение дел для Украины ухудшилось. При этом считает это следствием распиаренной Киевом операции «Вивальди» на Лиманском направлении и так называемым «40-дневным принуждением России к миру», о чем объявлял Зеленский.

«По сути, Украина предприняла ряд действий, цель которых — принудить Россию к прекращению огня, перенеся тяготы войны на её территорию, на её граждан. Такова была стратегия Зеленского, кульминацией которой стала операция «Вивальди».

Интенсивность обстрелов возросла — во многом благодаря системе Starshield, а также американской и британской разведке. Проблема в том, что это не сработало. Напротив, это лишь усилило неприязнь населения к Украине — даже в большей степени, чем к Путину.

Кроме того, это развязало руки России, которая до того момента предпочитала действовать осторожно.

Я вовсе не хочу сказать, что они гуманисты, но до недавнего времени Россия стремилась лишь к весьма ограниченному возвращению территорий, поскольку рассчитывала взять под контроль земли, населенные преимущественно пророссийски настроенными людьми. Поэтому она старалась не разрушать территории, которые считает своими и где живут русские», – сказал эксперт.

Он не согласился с главой МИД Польши Радославом Сикорским, заявившим, что такие операции Украины лишь усилили ее.

«Я утверждаю прямо противоположное. Именно операция «Вивальди» подтолкнула Россию к действиям, на которые она раньше не решалась: к масштабному уничтожению локомотивов, железных дорог, автодорог, портов на Дунае и Причерноморье, что полностью отрезало Украину от выхода к морю.

Были нанесены удары по мостам. ​​И сегодня Киев, по сути, оказался разделен надвое — ситуация стала катастрофической.

На мой взгляд, Украина не продержится дольше 6 месяцев, учитывая те темпы, с которыми Россия уничтожает логистическую инфраструктуру, что одновременно перекрывает пути снабжения, в том числе и для фронта.

И именно поэтому всё сейчас ускоряется — из-за промежуточных выборов. Трампу нужны быстрые результаты. Кроме того, ему нужны результаты по Ирану, а для этого ему необходимо что-то предложить русским», – заявил дель Валль.

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English version :: Читать на английском Дель Валль: «Операция «Вивальди» лишь ухудшила положение Украны – катастрофа близко»

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