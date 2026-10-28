Дель Валль: «Операция «Вивальди» лишь ухудшила положение Украны – катастрофа близко»
Стремление киевского режима перенести войну на территорию РФ развязало руки Москве.
Об этом в эфире интерент-канала TVL заявил известный французский геополитолог, автор книги «Новый постобщественный порядок» Александр дель Валль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт говорит, что положение дел для Украины ухудшилось. При этом считает это следствием распиаренной Киевом операции «Вивальди» на Лиманском направлении и так называемым «40-дневным принуждением России к миру», о чем объявлял Зеленский.
«По сути, Украина предприняла ряд действий, цель которых — принудить Россию к прекращению огня, перенеся тяготы войны на её территорию, на её граждан. Такова была стратегия Зеленского, кульминацией которой стала операция «Вивальди».
Интенсивность обстрелов возросла — во многом благодаря системе Starshield, а также американской и британской разведке. Проблема в том, что это не сработало. Напротив, это лишь усилило неприязнь населения к Украине — даже в большей степени, чем к Путину.
Кроме того, это развязало руки России, которая до того момента предпочитала действовать осторожно.
Я вовсе не хочу сказать, что они гуманисты, но до недавнего времени Россия стремилась лишь к весьма ограниченному возвращению территорий, поскольку рассчитывала взять под контроль земли, населенные преимущественно пророссийски настроенными людьми. Поэтому она старалась не разрушать территории, которые считает своими и где живут русские», – сказал эксперт.
Он не согласился с главой МИД Польши Радославом Сикорским, заявившим, что такие операции Украины лишь усилили ее.
«Я утверждаю прямо противоположное. Именно операция «Вивальди» подтолкнула Россию к действиям, на которые она раньше не решалась: к масштабному уничтожению локомотивов, железных дорог, автодорог, портов на Дунае и Причерноморье, что полностью отрезало Украину от выхода к морю.
Были нанесены удары по мостам. И сегодня Киев, по сути, оказался разделен надвое — ситуация стала катастрофической.
На мой взгляд, Украина не продержится дольше 6 месяцев, учитывая те темпы, с которыми Россия уничтожает логистическую инфраструктуру, что одновременно перекрывает пути снабжения, в том числе и для фронта.
И именно поэтому всё сейчас ускоряется — из-за промежуточных выборов. Трампу нужны быстрые результаты. Кроме того, ему нужны результаты по Ирану, а для этого ему необходимо что-то предложить русским», – заявил дель Валль.
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