Обозреватель Le Figaro: «Бельгия, Нидерланды и даже Польша поддержат США в прекращении помощи Украине»

Игорь Шкапа.  
28.10.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европа, обещавшая Украине всяческую поддержку, оказалась не в состоянии защитить порт Одессы.

Об этом в эфире канала LCI заявил известный французский журналист, международный обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа, обещавшая Украине всяческую поддержку, оказалась не в состоянии защитить порт Одессы. Об этом...

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«Европейцы обещали оказать Украине экономическую помощь. Одесса — это порт, это жизненно важная артерия для украинцев. Именно через Одессу идет весь их сельскохозяйственный экспорт.

Стоит отметить, что Украина — огромная аграрная страна, которая поставляла пшеницу по всему миру. Однако европейцы, по сути, не смогли обеспечить работу этого порта: суда, заходящие в него, постоянно становятся целями для российских ракет и управляемых беспилотников.

В итоге сегодня порт Одессы больше не функционирует. А значит, перестала работать и экономическая артерия Украины», – сказал обозреватель.

Он считает, что такие страны, как Бельгия и Нидерланды могут превратиться в недружественные для Киева.

«Если американцы (а это еще не решено) все-таки решат полностью прекратить поддержку Украины, то, полагаю, эти страны встанут на сторону американцев. Ведь что такое НАТО? НАТО — это то, что с 1949 года сдерживало российский, а до того — советский натиск. Но кто руководит НАТО? Им руководит американский генерал, и это вряд ли изменится», – сказал эксперт.

По его словам, в число стран, которые могут отвернутся от Украины, вполне может войти и Польша.

«Польша будет преследовать собственные интересы — даже если ради этого придется отвернуться от Украины. Я считаю, что она вполне может отвернуться от Украины», – полагает Жерар.

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English version :: Читать на английском Обозреватель Le Figaro: «Бельгия, Нидерланды и даже Польша поддержат США в прекращении помощи Украине»

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