Байден и Шольц боятся включать Украину в НАТО – Курт Волкер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы у Украины был шанс оказаться в НАТО, нужно объяснить натовским странам, что 5 статья Устава – это совсем не обязательно прямые боестолкновения с Россией. Но главная проблема в ключевых участниках альянса – США и Германии, которые боятся ядерной войны.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, шанс Украины на вступление в НАТО до окончания войны есть – но только теоретически.

«Теоретически да, но я не думаю, что это реально. Потому что администрация США и правительство Германии чётко дали понять, что они не хотят спешить. Но я верю, что он может и должен произойти, поскольку Германия уже фундаментально изменило своё отношение к Украине и России. И Шольц, и Байден пытаются контролировать Путина и возможную эскалацию, но отношение Германии изменилось. В США тоже изменилось отношение тех людей, которые занимаются политикой и национальной безопасностью. Сейчас намного больше приверженности к вступлению Украины в НАТО, чем когда-либо ранее», – сказал Волкер.

По его словам, Шольц и Байден боятся ядерной войны.

«Администрация Байдена и немецкое правительство боятся того, что вступление Украины в альянс приведёт к немедленному втягиванию НАТО в войну против России. Это сделает войну ещё масштабнее с нападением на страны НАТО, что может привести к применению ядерного оружия. Они боятся этого, и эту обеспокоенность важно принимать во внимание. Но я не думаю, что это фундаментально, мы можем его преодолеть. Потому что, если мы этого не сделаем, если застынем из-за страха, это даст сигнал Путину, что мы его боимся, что мы скованы в действиях, и тогда Путин будет продолжать нападения и делать всё, что заблагорассудится», – отметил дипломат.

Он видит выход лишь в том, чтобы перебить страх натовских стран перед обязательствами, связанными с 5 статьёй Устава НАТО.

«Чтобы справиться с этим, нам нужно немедленно начинать диалог с Украиной в совете Украина-НАТО о том, что означает статья 5. Потому что статья 5 договора НАТО не содержит конкретных указаний, что вы делаете, чтобы помочь союзнику, который подвергся нападению. Она лишь говорит о том, что вы должны делать что-то, что должен быть какой-то коллективный ответ», – сказал Волкер.