16.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Администрация президента США Джо Байдена запугивает Европу российско-китайской угрозой

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, обративший внимание, что Байдена фактически продолжил антикитайскую политику своего предшественника.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Байден был настолько желанным для Европы олицетворением дяди Сэма, что сам его приход уже заставил европейцев потянуться обратно к Новому Свету. Но для стратегического смыкания рядов против Китая этого недостаточно. И вот тут на сцену выходит привычная причина беспокойства одних и страха других в Старом Свете – Россия. Традиционный противник, ничего нового придумывать не надо. И если Россию риторически соединить с Китаем, рождается убедительная угроза: авторитарные гиганты против «свободного мира». Что и требовалось доказать», – отмечает Лукьянов.

При этом он признает, что сложно предсказать, как будет работать схема «классической холодной войны» в сегодняшних реалиях.

«Но байденовской администрации надо отдать должное. Пока она действует весьма последовательно и демонстрирует целостность мировоззрения. Кстати, многие замечают, как технично Байден оттер в тень своего левоориентированного вице-президента Камалу Харрис, которую после выборов считали чуть ли не реальной правительницей Соединенных Штатов. Ее в духе советской традиции отправили «на сельское хозяйство», точнее, в данном случае – на борьбу с коррупцией и нелегальной миграцией. Тоже гиблое дело», – пишет международник.

Он считает, что недооценивать Байдена не стоит.

«С интересом посмотрим, что он приготовил для президентского рандеву с Путиным. Правда, российского президента трудно чем-то удивить», – резюмирует Лукьянов.