Банда Зеленского поняла – как набить карманы, используя уничтоженные АЗС

Игорь Шкапа.  
10.07.2026 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине начинает формироваться определенный дефицит с горючим после ударов ВС РФ по заправкам. Эту ситуацию режим решил использовать в своих интересах.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине начинает формироваться определенный дефицит с горючим после ударов ВС РФ по заправкам....

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«У нас команды идут сейчас по бензовозам, там где разбомбили станции. Пару направлений таких уже сделали, это не критично, поскольку сразу нашли решение – бензовозы. Но власть говорит: «Заправляйся только на одной конкретной заправочной станции, сети [АЗС]». Что это такое? Это неправильный подход», – возмущается дипломат.

По его словам, в результате увеличивается плечо доставки и выбиваются конкуренты.

«Это в основном большие игроки. Большим отдают –  там, где кэшбек, где разные программы донации для приближенных к власти фондов», – заявил Чалый.

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