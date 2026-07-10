Банда Зеленского поняла – как набить карманы, используя уничтоженные АЗС
На Украине начинает формироваться определенный дефицит с горючим после ударов ВС РФ по заправкам. Эту ситуацию режим решил использовать в своих интересах.
Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас команды идут сейчас по бензовозам, там где разбомбили станции. Пару направлений таких уже сделали, это не критично, поскольку сразу нашли решение – бензовозы. Но власть говорит: «Заправляйся только на одной конкретной заправочной станции, сети [АЗС]». Что это такое? Это неправильный подход», – возмущается дипломат.
По его словам, в результате увеличивается плечо доставки и выбиваются конкуренты.
«Это в основном большие игроки. Большим отдают – там, где кэшбек, где разные программы донации для приближенных к власти фондов», – заявил Чалый.
English version :: Читать на английском Банда Зеленского поняла – как набить карманы, используя уничтоженные АЗС
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: