Банда Зеленского поняла – как набить карманы, используя уничтоженные АЗС

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На Украине начинает формироваться определенный дефицит с горючим после ударов ВС РФ по заправкам. Эту ситуацию режим решил использовать в своих интересах.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас команды идут сейчас по бензовозам, там где разбомбили станции. Пару направлений таких уже сделали, это не критично, поскольку сразу нашли решение – бензовозы. Но власть говорит: «Заправляйся только на одной конкретной заправочной станции, сети [АЗС]». Что это такое? Это неправильный подход», – возмущается дипломат.

По его словам, в результате увеличивается плечо доставки и выбиваются конкуренты.