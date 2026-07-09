Запад лишь делает вид, что верит победным реляциям банкрота Зеленского – Бондаренко

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На Западе понимают, что на самом деле Украина не побеждает в войне с Россией, но подыгрывают киевскому режиму.

Об том в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский думает, что хитрее всех, что у других государств нет своих разведданных, они не знают, что происходит. Зеленский начинает говорить, что украинские войска отжали большую часть территории, фактически сейчас в наступлении, сильны, как никогда, что Путин блефует, что взял Константиновку, на самом деле она в руках ВСУ. Зеленский продолжает говорить, что украинские дроны наносят непоправимый ущерб российской экономике, но при этом ничего не говорит об украинских потерях в экономике. Соответственно, он думает, мир верит его рассказам… Нет, мир подыгрывает ему, потому что Западу выгодно подыграть сейчас Зеленскому», – сказал эксперт.

По его словам, западные страны обладают информацией о реальной ситуации, но фактически «играют с Зеленским в поддавки», понимая, что его задача продолжать воевать дальше.