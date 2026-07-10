Офицер ВСУ: «Балбесы Сырского проваливаются на фронте»
Идиотская кадровая политика главкома ВСУ Александра Сырского чревата каскадным обрушением фронта.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекреенев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чем меньше балбесов он будет назначать на разные должности, тем меньше мы будем проваливаться на фронте. У каждого провала на фронте есть имя и фамилия – это Александр Сырский. И плюс балбесы, которых он поназначал», – сказал Бекренев.
По его словам, все провалы ВСУ на фронте «связаны с крайне низким качеством командования».
«Пока у нас Сырский, у нас будет и с мобилизацией задница, и провалы на фронте будут появляться. А после какого-то глубокого провала каскадом проваливаются соседи, заходят во фланги. Все наши провалы, начиная с Соледара, что у меня на памяти, – это Сырский и его идиотская кадровая политика», – резюмировал офицер.
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