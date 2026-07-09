Коц озвучил три признака прогресса ракетных ударов по украинскому ВПК
Недавние комбинированные удары РФ по украинской военной и критической инфраструктуре демонстрируют качественно новый подход к подготовке, целеуказанию и информационном освещении российских атак.
Об этом в эфире «Радио КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он обратил внимание на динамику увеличения атак, а также совсем иное освещение Минобороны ударов по украинским объектам: «раньше лишь объявлялось о том, что все цели достигнуты, а сейчас появился и визуал, и конкретика».
«Я бы отметил первое, это некий агентурный контур, потому что, чтобы вычислить заводы, спутников мало, нужен человек, и чувствуется, что такие люди есть, которые не боятся сотрудничать с нашими спецслужбами.
Второе – это количество, которое стало качеством. 2 июля из 24 баллистических ракет сбили только четыре, из четырёх «Цирконов» сбили ноль, это они сами признают. 6 июля статистика для них не лучше.
Видимо, и ПВО истощили, и бьём по-новому.
Третье – это точность как система. То, как мы попали по заводу «Визар», случайно не попасть. Наверняка не на большой площади всё это хранилось, а компактно, тем не менее, попали прям в точку. Это говорит о системном подходе в области высокоточного наведения», – сказал Коц.
«Нынешний удар показал серьёзные уязвимости в украинском столичном регионе, которых, например, нет в нашем столичном регионе, а с другой стороны, отличную осведомлённость нашего оборонного ведомства о состоянии украинского ВПК и его географическом распределении…
Мы понимаем, что одной серией ударов эту программу [ракетную] не остановить, нужно вскрывать, где ещё они собирают, но каждый такой удар на недели, а то и на месяцы откатывает производство, темп производства и т.д.», – добавил военкор.
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