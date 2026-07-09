Коц озвучил три признака прогресса ракетных ударов по украинскому ВПК

Недавние комбинированные удары РФ по украинской военной и критической инфраструктуре демонстрируют качественно новый подход к подготовке, целеуказанию и информационном освещении российских атак.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на динамику увеличения атак, а также совсем иное освещение Минобороны ударов по украинским объектам: «раньше лишь объявлялось о том, что все цели достигнуты, а сейчас появился и визуал, и конкретика».

«Я бы отметил первое, это некий агентурный контур, потому что, чтобы вычислить заводы, спутников мало, нужен человек, и чувствуется, что такие люди есть, которые не боятся сотрудничать с нашими спецслужбами.

Второе – это количество, которое стало качеством. 2 июля из 24 баллистических ракет сбили только четыре, из четырёх «Цирконов» сбили ноль, это они сами признают. 6 июля статистика для них не лучше.

Видимо, и ПВО истощили, и бьём по-новому.

Третье – это точность как система. То, как мы попали по заводу «Визар», случайно не попасть. Наверняка не на большой площади всё это хранилось, а компактно, тем не менее, попали прям в точку. Это говорит о системном подходе в области высокоточного наведения», – сказал Коц.