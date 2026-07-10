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России ни в коем случае нельзя соглашаться на заморозку украинской войны по текущей линии фронта.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-секретарь посольства Украины в США, бывший советник генпрокурора Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России по логике, даже логики нет останавливаться по линии разграничения, которая сейчас есть. Получит Россия что? Бездну и нацистское государство у своих границ», – отметил Телиженко.

Ведущий стал оспаривать этот тезис, отметив, что Украина разваливается.

«В Африке тоже много стран разваливается, но они держатся. Будут потом ездить на всяких джипах с пулеметами по разным частям Украины и отстреливать просто людей: кто-то русскую музыку слушал, кто-то процитировал Толстого, Пушкина, кто-то перекрестился возле русской православной иконы. Их будут убивать за такое. Это получат у своей границы. России ни в коем случае нельзя это делать. Россия в этой ситуации продолжила то, что начал Запад. Надо закончить, иначе Запад потом будет двигаться дальше и уничтожит Россию изнутри. В самой России уже есть понимание, что эту ситуацию надо заканчивать. И заканчивать если – надо жестко. Иначе Запад не понимает игр дипломатии, добросовестности, адекватной политики», – убежден дипломат.

Он обратил внимание, что среди погибших украинцев доминируют военные, а не гражданские, что отличает Россию о того же Израиля.