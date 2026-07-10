«Появляется поле для манёвра», – укро-политолог фантазирует, как Зеленский выторгует дефицитные ракеты для Patriot

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Если Киев получит обещанную Дональдом Трампом лицензию на производство ракет для комплекса Patriot, это даст Зе-режиму возможность для торга со странами, обладающими такими боеприпасами.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лицензия – это не ракеты. И правы те, кто говорят: от лицензии до полноценного производства первых ракет могут пройти годы. Но возможна модель, при которой эта лицензия начнёт работать намного быстрее. Например, модель производства ракет «Пэтриот» на украинских или совместных предприятиях за границами Украины – в странах -партнёрах. Приблизительно такой вариант сейчас и считает Зеленский… Ещё возможна попытка реализовать эту лицензию на мощностях «FirePoint», в подземных заводах, или попытка под эту лицензию провести обмен с партнёрами – они дадут готовые ракеты, а Украина пообещает произвести их позже. То есть появляется поле для манёвра», – сказал Бортник.

«Лицензия, возможно, действительно единственный выход из ситуации. С учётом того, что, скорее всего, производство «Пэтриотов» в США, Германии, Японии долгое время ещё будет загружено более приоритетными клиентами. Ведь мы видим, что кризис между Ираном и США снова взорвался. … А в соответствии с этим, и потребности, и издержки для ракет-перехватчиков, которые США и так вырабатывают в два раза меньше, чем производит одна Россия, поэтому подступиться к готовым «Пэтриотам» Украине будет очень сложно», – добавил укро-политолог.

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