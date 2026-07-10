«Лондона не будет. Держитесь подальше от Нового Света», – американский либертарианец
Запад лгал, когда обещал Украине и Европе победу над Россией.
Об этом директор американского Либертарианского института Скотт Хортон заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Куда делась фраза о том, что Украина наверняка может выиграть эту войну сама, имея от нас лишь немного оружия и денег? «Они отберут каждый квадратный дюйм, включая Крым», – говорили четыре года назад. Это была ложь. Я говорю от имени всех американцев… Война с Россией означает, что все Соединенное Королевство будет уничтожено водородными бомбами. Лондона не будет, Оксфорда, старейшего в мире университета не будет», – сказал Хортон.
Он считает, что последние годы Запад постоянно провоцировал Россию, поддразнивая скорым вступлением Украины в НАТО.
«Игра окончена. Если Великобритания захочет попробовать еще раз, пожалуйста. Но держитесь подальше от Нового Света. Доктрина Джеймс Монро обещала, что США тоже будут держаться подальше от Старого Света. Последняя крупномасштабная война в Европе была худшим, что когда-либо случалось. Если мы начнем войну с Россией, Запад будет уничтожен, и некому будет жаловаться на то, какая это была ошибка», – сказал Хортон.
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