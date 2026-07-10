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Запад лгал, когда обещал Украине и Европе победу над Россией.

Об этом директор американского Либертарианского института Скотт Хортон заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда делась фраза о том, что Украина наверняка может выиграть эту войну сама, имея от нас лишь немного оружия и денег? «Они отберут каждый квадратный дюйм, включая Крым», – говорили четыре года назад. Это была ложь. Я говорю от имени всех американцев… Война с Россией означает, что все Соединенное Королевство будет уничтожено водородными бомбами. Лондона не будет, Оксфорда, старейшего в мире университета не будет», – сказал Хортон.

Он считает, что последние годы Запад постоянно провоцировал Россию, поддразнивая скорым вступлением Украины в НАТО.