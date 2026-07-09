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О подрыве днепропетровского олигарха в Монако и причастности к этому украинских спецслужб практически ничего не пишут в европейских СМИ, поскольку это выставит киевский режим в невыгодном свете.

Об том в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил бежавший в ЕС украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заговор молчания очень часто бывает в таких ситуациях. А о чем говорить? Если завтра европейские газеты начнут об этом писать, возникнет вопрос: а кому мы даем деньги, кого мы поддерживаем?.. Поэтому европейские СМИ, которые явно не свободны в своих действиях, особенно мейнстримные, – они стоят под вопросом: нам нужна война на территории Украины, Украина как военный партнер, или нам необходим скандал? И они предпочитают замолчать эту ситуацию», – сказал эксперт.

«Более того, я скажу очень интересную, возможно, непопулярную вещь, но несколько пиар-агентств искали, говорили о том, что готовы предоставить большие суммы, если будут предоставлены доказательства к взрыву Ермолаева российских спецслужб», – отметил политолог.

Ведущий говорит, что если хорошая сумма, то такие доказательства можно и придумать.