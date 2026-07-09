К концу года можно рассчитывать на полное освобождение Донбасса – военкор Коц

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Москва к концу года сможет с позиции силы диктовать Киеву условия сдаться или вывести гарнизоны из Славянска и Краматорска.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь [после взятия Константиновки] смотрим на Славянско-Краматорскую агломерацию не в какую-то подзорную трубу, через которую еле видно что-то размытое на горизонте, а видим вполне определённую перспективу. Константиновку брала группировка войск «Южная», дальше будет интереснее, потому что к основным крепостям мы подходим, как минимум, двумя группировками. С юга давим «Южной» в сторону Дружковки, и параллельно идёт наступление группировкой «Запад» от Рай-Александровки и Красного Лимана в сторону Славянска и Краматорска. Мы с юга и северо-востока подходим туда, где нам придётся взламывать эти серьёзные укрепления, которые готовились с 2014 года», – отметил он.

«Группировка войск «Центр» решает вопрос зачистки Доброполья, это чуть выше Красноармейска, в этом районе остался последний крупный узел обороны. Дальше него оперативный простор, можно выходить к границе с Днепропетровской областью», – сказал Коц.

Он предположил, что в планах до конца года создать условия для огневого контроля над снабжением всей Славянско-Краматорской агломерации.