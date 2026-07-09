К концу года можно рассчитывать на полное освобождение Донбасса – военкор Коц

Максим Столяров.  
09.07.2026 17:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Москва к концу года сможет с позиции силы диктовать Киеву условия сдаться или вывести гарнизоны из Славянска и Краматорска.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва к концу года сможет с позиции силы диктовать Киеву условия сдаться или вывести...

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«Теперь [после взятия Константиновки] смотрим на Славянско-Краматорскую агломерацию не в какую-то подзорную трубу, через которую еле видно что-то размытое на горизонте, а видим вполне определённую перспективу.

Константиновку брала группировка войск «Южная», дальше будет интереснее, потому что к основным крепостям мы подходим, как минимум, двумя группировками.

С юга давим «Южной» в сторону Дружковки, и параллельно идёт наступление группировкой «Запад» от Рай-Александровки и Красного Лимана в сторону Славянска и Краматорска.

Мы с юга и северо-востока подходим туда, где нам придётся взламывать эти серьёзные укрепления, которые готовились с 2014 года», – отметил он.

«Группировка войск «Центр» решает вопрос зачистки Доброполья, это чуть выше Красноармейска, в этом районе остался последний крупный узел обороны. Дальше него оперативный простор, можно выходить к границе с Днепропетровской областью», – сказал Коц.

Он предположил, что в планах до конца года создать условия для огневого контроля над снабжением всей Славянско-Краматорской агломерации.

«До конца года будет решён вопрос с Дружковкой, начнутся городские бои на окраинах Краматорска и Славянска. При этом будет решена проблема логистики врага, и тогда мы сможем Киеву сказать: давайте мы не будем убивать ваших солдат, пусть сдаются или выводите их, Донбасс наш. Будем дальше решать вопрос с Запорожьем и Херсонщиной.

По крайней мере, думаю, сможем диктовать с позиции силы, когда у противника если и будет какое-то снабжение, то оно будет по воздуху. Но, как мы видим на примере Константиновки, воздухом невозможно полноценно снабжать гарнизон, который находится в оперативном окружении», – рассуждал военкор.

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English version :: Читать на английском К концу года можно рассчитывать на полное освобождение Донбасса – военкор Коц

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