В отчаянии Зеленский снова попытается открыть Белорусский фронт
Украина пытается провокациями втянуть в войну Белоруссию, а следом Польшу и остальные страны НАТО.
Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже втянув Беларусь в войну на Украине, у ВСУ всё равно не будет возможности создать проблемы для территориальной целостности Беларуси. Но локальные вторжения могут быть по типу того, что было в Курской области, но они будут купироваться действующими силами общего назначения.
Кроме этого, в случае возникновения такой ситуации на территории Беларуси может проведена как минимум частичная мобилизация, что позволит радикально увеличить численность белорусских Вооруженных сил», – сказал Сивков.
«Причина, по которой Зеленский собирается и провоцирует открытие нового фронта в Белоруссии, состоит в том, чтобы заставить Россию выделить часть сил, которые действуют на Донецком направлении, на обеспечение боевой устойчивости Белоруссии. И тем самым ослабить давление на этот регион.
Кроме этого, Зеленский рассчитывает, что в случае возникновения конфликта между Союзным государством и Украиной на белорусско-украинской границе, ему удастся втянуть в конфликт НАТО, в первую очередь Польшу.
Вот на что рассчитывает Зеленский. Но и поляки, и натовцы категорически этого не хотят сейчас. Поэтому, как вы видите, провокации против белорусской границы стихли, хотя одно время они были довольно жесткими», – добавил он.
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