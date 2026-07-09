В отчаянии Зеленский снова попытается открыть Белорусский фронт

Максим Столяров.  
09.07.2026 18:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина


Украина пытается провокациями втянуть в войну Белоруссию, а следом Польшу и остальные страны НАТО.

Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пытается провокациями втянуть в войну Белоруссию, а следом Польшу и остальные страны НАТО....

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«Даже втянув Беларусь в войну на Украине, у ВСУ всё равно не будет возможности создать проблемы для территориальной целостности Беларуси. Но локальные вторжения могут быть по типу того, что было в Курской области, но они будут купироваться действующими силами общего назначения.

Кроме этого, в случае возникновения такой ситуации на территории Беларуси может проведена как минимум частичная мобилизация, что позволит радикально увеличить численность белорусских Вооруженных сил», – сказал Сивков.

«Причина, по которой Зеленский собирается и провоцирует открытие нового фронта в Белоруссии, состоит в том, чтобы заставить Россию выделить часть сил, которые действуют на Донецком направлении, на обеспечение боевой устойчивости Белоруссии. И тем самым ослабить давление на этот регион.

Кроме этого, Зеленский рассчитывает, что в случае возникновения конфликта между Союзным государством и Украиной на белорусско-украинской границе, ему удастся втянуть в конфликт НАТО, в первую очередь Польшу.

Вот на что рассчитывает Зеленский. Но и поляки, и натовцы категорически этого не хотят сейчас. Поэтому, как вы видите, провокации против белорусской границы стихли, хотя одно время они были довольно жесткими», – добавил он.

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