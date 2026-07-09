В отчаянии Зеленский снова попытается открыть Белорусский фронт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина пытается провокациями втянуть в войну Белоруссию, а следом Польшу и остальные страны НАТО.

Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Даже втянув Беларусь в войну на Украине, у ВСУ всё равно не будет возможности создать проблемы для территориальной целостности Беларуси. Но локальные вторжения могут быть по типу того, что было в Курской области, но они будут купироваться действующими силами общего назначения. Кроме этого, в случае возникновения такой ситуации на территории Беларуси может проведена как минимум частичная мобилизация, что позволит радикально увеличить численность белорусских Вооруженных сил», – сказал Сивков.