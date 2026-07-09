Мошной мы с Россией, но душой с Украиной – турецкий эксперт-энергетик
Турция балансирует между Украиной и Россией, но «в пользу Украины».
Об этом основатель Лондонского энергетического клуба Мехмет Эгютчу заявил в эфире «Франсе 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Анкара пытается найти правильный баланс между Украиной и Россией. Анкара душой на стороне Украины и не только из-за ее прекрасных глаз. Турция не хочет, чтобы в Черном море доминировала Россия.
С другой стороны, Россия – наш сосед, с которым нас связывает география. Турция – единственная страна в регионе, которой доверяют и Киев, и Москва. А еще она может вести переговоры с Пекином и всеми остальными. Это заслуживающая доверия позиция, которая выгодна НАТО», – сказал Эгютчу.
Он уверяет, что Россия относится к такому кривому балансу «с пониманием» из-за экономических интересов.
«У Турции огромные энергетические, экономические и политические связи с Россией. И в плане торговли они очень значительны. В Турцию приезжает огромное количество российских туристов. Россия поставила нам систему ПВО С-400. А еще АЭС Аккую.
Таким образом, это сбалансированная стратегия. Однако Турция не стесняется осуждать и не признавать аннексию Крыма, как Украина», – сказал Эгютчу.
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