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В сфере начисления зарплат, а тем более их выплат, в украинской армии царит тотальный бардак.

Об этом в беседе с политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира говорит, что не ощущает порядка в ВСУ, заявления министра обороны о цифровизации и тотальном аудите в армии не отвечают действительности.

«Они теперь якобы точно знают, кто без вести пропал, кто в СЗЧ [СОЧ], кто «двухсотый», кто «трехсотый», кто действующий», – сказал Черный.

Эти утверждения он опровергает на собственном примере, указывая, что он в реестрах числится в СЗЧ, причем из бригады, в которой никогда не служил, что признано в официальном ответе из этого подразделения.

Пожаловался он и на ситуацию с зарплатами.

«Ты никогда не знаешь точно конкретную сумму, которую получишь. Мы не знаем число, никто не знает. Эти вопросы нельзя задавать финансовой службе. К финансовой службе солдат вообще не имеет никакого доступа», – сказал укро-инструктор.

Романенко уточнил, кто отвечает за зарплаты в армии.