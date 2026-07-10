Власть развратила Майю Санду. В Молдове начался распад режима

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Череда коррупционных скандалов в высших эшелонах власти Молдовы привела к глубокому системному кризису и отставке правительства технократа Александру Мунтяну. Назначенный и.о. премьера Еуджениу Осмокеску пытается удержать госаппарат от паралича, пока оппозиция бойкотирует консультации с президентом и требует досрочных выборов.

Парадокс в том, что внутренний кризис разворачивается на фоне демонстративного одобрения со стороны Брюсселя: Еврокомиссия открывает переговорные кластеры, а Европарламент принимает 20-страничную резолюцию по Молдове, где нет ни слова критики в адрес режима Майи Санду. Кишиневский публицист Сергей Ткач комментирует ситуацию «ПолитНавигатору».

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Представители ЕС действительно не видят масштабов коррупции и кризиса госуправления в Молдове?

Предоставление Молдове статуса кандидата было геополитическим решением и связано с войной на Украине, а также участием самого ЕС в этой войне. Молдова – сосед Украины и, как известно, безоговорочно поддерживает Киев и Брюссель, обеспечивает военную логистику. Вот если бы она всего этого не делала, то доклад был бы иным и замечено было бы очень многое. Сейчас же даже если в офисе молдавского президента заведутся черти и начнут носить деньги мешками в открытую, чиновники ЕС этого не увидят. Хотя справедливости ради надо сказать, что некоторые евродепутаты в зале заседаний говорили о коррупции и родственниках Майи Санду, которые получают по 6 тысяч евро в месяц из помощи, которую ЕС направляет Молдове на реформы. В частности, тему поднимал евродепутат Луис Лазарус.

В той же резолюции Европарламент приветствует, что Молдова на 88% присоединилась к антироссийским санкциям, и рекомендует «не останавливаться на достигнутом». Каких шагов Брюссель еще ждет от Кишинева?

Молдова не подключается к антироссийским санкциям, которые вредят ее экономике, импорту-экспорту, так объясняет глава молдавского МИД. Не будем забывать, что по-прежнему сотни тысяч молдаван работают в России. То есть, существуют чувствительные для Молдовы позиции, визовые режимы и другие моменты. Но Кишиневу совсем не обязательно рекомендовать какие-то антироссийские шаги, молдавская власть и сама готова на многое. О чем говорят действия по отношению к послу РФ Олегу Озерову. Но экономическая слабость, маленький масштаб страны, сохраняющиеся уязвимости не дают РМ и в области санкций стать «лучшей ученицей в классе еврокомиссара Марты Кос», как охарактеризовала состояние дел эта еврочиновница.

Практически вся оппозиция (и ПСРМ, и коммунисты, и MAN Иона Чебана) бойкотирует консультации у президента, требует роспуска парламента. Понятно, что PAS на досрочные выборы не пойдет. Как команда Майи Санду будет выбираться из этого тупика?