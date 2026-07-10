Власть развратила Майю Санду. В Молдове начался распад режима
Череда коррупционных скандалов в высших эшелонах власти Молдовы привела к глубокому системному кризису и отставке правительства технократа Александру Мунтяну. Назначенный и.о. премьера Еуджениу Осмокеску пытается удержать госаппарат от паралича, пока оппозиция бойкотирует консультации с президентом и требует досрочных выборов.
Парадокс в том, что внутренний кризис разворачивается на фоне демонстративного одобрения со стороны Брюсселя: Еврокомиссия открывает переговорные кластеры, а Европарламент принимает 20-страничную резолюцию по Молдове, где нет ни слова критики в адрес режима Майи Санду. Кишиневский публицист Сергей Ткач комментирует ситуацию «ПолитНавигатору».
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Представители ЕС действительно не видят масштабов коррупции и кризиса госуправления в Молдове?
Предоставление Молдове статуса кандидата было геополитическим решением и связано с войной на Украине, а также участием самого ЕС в этой войне.
Молдова – сосед Украины и, как известно, безоговорочно поддерживает Киев и Брюссель, обеспечивает военную логистику. Вот если бы она всего этого не делала, то доклад был бы иным и замечено было бы очень многое. Сейчас же даже если в офисе молдавского президента заведутся черти и начнут носить деньги мешками в открытую, чиновники ЕС этого не увидят.
Хотя справедливости ради надо сказать, что некоторые евродепутаты в зале заседаний говорили о коррупции и родственниках Майи Санду, которые получают по 6 тысяч евро в месяц из помощи, которую ЕС направляет Молдове на реформы. В частности, тему поднимал евродепутат Луис Лазарус.
В той же резолюции Европарламент приветствует, что Молдова на 88% присоединилась к антироссийским санкциям, и рекомендует «не останавливаться на достигнутом». Каких шагов Брюссель еще ждет от Кишинева?
Молдова не подключается к антироссийским санкциям, которые вредят ее экономике, импорту-экспорту, так объясняет глава молдавского МИД. Не будем забывать, что по-прежнему сотни тысяч молдаван работают в России.
То есть, существуют чувствительные для Молдовы позиции, визовые режимы и другие моменты.
Но Кишиневу совсем не обязательно рекомендовать какие-то антироссийские шаги, молдавская власть и сама готова на многое. О чем говорят действия по отношению к послу РФ Олегу Озерову.
Но экономическая слабость, маленький масштаб страны, сохраняющиеся уязвимости не дают РМ и в области санкций стать «лучшей ученицей в классе еврокомиссара Марты Кос», как охарактеризовала состояние дел эта еврочиновница.
Практически вся оппозиция (и ПСРМ, и коммунисты, и MAN Иона Чебана) бойкотирует консультации у президента, требует роспуска парламента. Понятно, что PAS на досрочные выборы не пойдет. Как команда Майи Санду будет выбираться из этого тупика?
Она подберет нового кандидата из своих. Депутаты PAS не хотят роспуска парламента, поэтому утвердят любую предложенную Майей Санду кандидатуру.
Но суть политического кризиса не в кандидатуре премьер-министра, а в утрате доверия к неформальному лидеру PAS и президенту Майе Санду, а также к верхушке правящей партии, которая устраивала на хлебные места своих родственников, любовниц, друзей, кумов и т.д. «Хорошие люди» устроили этакий «политический бордельеро» – выражаясь языком героя Василия Шукшина – и плюнули на предвыборные обещания. То есть власть в очередной раз развратила молдавскую партию, победившую на выборах.
Сейчас вопрос не в том, как будет действовать команда Санду, а том, что собирается делать оппозиция, когда начался распад режима. Сумеют ли, захотят ли оппозиционные политики воспользоваться ситуацией для смены разрушительного курса или предпочтут вместе с гражданами наблюдать, как происходит гальванизация политического трупа правящей PAS.
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