«Надежды только на молитвы»: НАТО не хватит ракет для большой войны с Россией – американский офицер

Максим Столяров.  
09.07.2026 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 415
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны НАТО скоро смогут производить около 620 ракет-перехватчиков в год, однако с такой интенсивностью обстрелов, как на Украине, они израсходуются за месяц.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной подполковник армии США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО скоро смогут производить около 620 ракет-перехватчиков в год, однако с такой интенсивностью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В 2022 году мы произвели 250 ракет PAC-3. А потом, когда началась эта война, мы сказали, что нам понадобится гораздо больше, потому что мы отдаем Украине много из наших запасов.

И мы почти удвоили производство за два года. К 2024 году мы вышли на уровень производства в 500 ракет. А потом мы сказали: давайте расширим производство еще больше. И к концу этого года мы будем выпускать около 620 ракет в год. За 4,5 года этой войны мы увеличили производство с 250 до 620.

Такое количество ракет можно израсходовать за месяц, а то и быстрее, в зависимости от интенсивности обстрелов.

Если учесть, что они перехватывают очень небольшой процент, давайте будем щедрыми и скажем, что это 10%, а остальные 90% пролетят мимо. То есть, можно израсходовать годовой запас за месяц», – сказал Дэвис.

«Ракеты не работают. Их российские наступательные ракеты пробьются. И, кстати, для нас это тоже серьезная проблема. Это проблема для Израиля, и для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

И помоги нам бог, если мы когда-нибудь вступим в конфликт с российской стороной, потому что у них гораздо больше наступательных ракет и гораздо больше их типов, чем у нас.

И даже если вы скажете, что некоторые из наших лучших разработок тоже могут преодолеть российскую систему ПВО – у нас их не так много. Так что, если дело дойдет до такого противостояния, это будет неравный бой, и мы с ним не справимся.

Мы будем в проигрышном положении, как в наступлении, так и в обороне. Помоги нам бог, если мы вступим в войну», – добавил подполковник.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Надежды только на молитвы»: НАТО не хватит ракет для большой войны с Россией – американский офицер

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить