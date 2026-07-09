«Надежды только на молитвы»: НАТО не хватит ракет для большой войны с Россией – американский офицер
Страны НАТО скоро смогут производить около 620 ракет-перехватчиков в год, однако с такой интенсивностью обстрелов, как на Украине, они израсходуются за месяц.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной подполковник армии США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2022 году мы произвели 250 ракет PAC-3. А потом, когда началась эта война, мы сказали, что нам понадобится гораздо больше, потому что мы отдаем Украине много из наших запасов.
И мы почти удвоили производство за два года. К 2024 году мы вышли на уровень производства в 500 ракет. А потом мы сказали: давайте расширим производство еще больше. И к концу этого года мы будем выпускать около 620 ракет в год. За 4,5 года этой войны мы увеличили производство с 250 до 620.
Такое количество ракет можно израсходовать за месяц, а то и быстрее, в зависимости от интенсивности обстрелов.
Если учесть, что они перехватывают очень небольшой процент, давайте будем щедрыми и скажем, что это 10%, а остальные 90% пролетят мимо. То есть, можно израсходовать годовой запас за месяц», – сказал Дэвис.
«Ракеты не работают. Их российские наступательные ракеты пробьются. И, кстати, для нас это тоже серьезная проблема. Это проблема для Израиля, и для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
И помоги нам бог, если мы когда-нибудь вступим в конфликт с российской стороной, потому что у них гораздо больше наступательных ракет и гораздо больше их типов, чем у нас.
И даже если вы скажете, что некоторые из наших лучших разработок тоже могут преодолеть российскую систему ПВО – у нас их не так много. Так что, если дело дойдет до такого противостояния, это будет неравный бой, и мы с ним не справимся.
Мы будем в проигрышном положении, как в наступлении, так и в обороне. Помоги нам бог, если мы вступим в войну», – добавил подполковник.
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