«Надежды только на молитвы»: НАТО не хватит ракет для большой войны с Россией – американский офицер

Страны НАТО скоро смогут производить около 620 ракет-перехватчиков в год, однако с такой интенсивностью обстрелов, как на Украине, они израсходуются за месяц.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной подполковник армии США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В 2022 году мы произвели 250 ракет PAC-3. А потом, когда началась эта война, мы сказали, что нам понадобится гораздо больше, потому что мы отдаем Украине много из наших запасов. И мы почти удвоили производство за два года. К 2024 году мы вышли на уровень производства в 500 ракет. А потом мы сказали: давайте расширим производство еще больше. И к концу этого года мы будем выпускать около 620 ракет в год. За 4,5 года этой войны мы увеличили производство с 250 до 620. Такое количество ракет можно израсходовать за месяц, а то и быстрее, в зависимости от интенсивности обстрелов. Если учесть, что они перехватывают очень небольшой процент, давайте будем щедрыми и скажем, что это 10%, а остальные 90% пролетят мимо. То есть, можно израсходовать годовой запас за месяц», – сказал Дэвис.