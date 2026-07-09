У Европы может не получиться защитить Прибалтику от России.

Об этом старший редактор World Politics Review (WPR) Эллиот Уолдман заявил в эфире «Франсе 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте, что в странах Балтии появился рой беспилотников, которые Россия запускает сотнями или даже тысячами через границу и отрицает свою причастность. Она заявляет, что это провокация со стороны Украины. Возможно, Трамп скажет: я согласен с Путиным. И что тогда делать европейцам?», – сказал Уолдман.

Основатель Лондонского энергетического клуба Мехмет Эгютчу уверен, что Россия будет атаковать Прибалтику не БПЛА, а тактическим ядерным оружием. Об этом ему якобы рассказали «советники Путина во время экскурсии по Красной площади».

«Советники сообщили мне, что наряду с республиками Прибалтики они размещают тактические ядерные ракеты. Таким образом, ситуация обостряется. Если обычные вооружения не служат цели, могут быть развернуты ядерные варианты. Не тотальный ядерный вариант, а тактические ракеты малой дальности.

Русские серьезно рассматривают этот вариант. Когда они угрожают, мы должны отнестись к этому серьезно, поскольку мы видели, что произошло в Грузии, Крыму, а теперь и на востоке Украины», – сказал Эгютчу.