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Если бы Запад хотел благополучия Украине, он бы давно остановил войну. Все потенциальные сменщики кокаиниста Зеленского – марионетки Лондона или Вашингтона, которые будут продолжать нынешний губительный курс.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-секретарь посольства Украины в США, бывший советник генпрокурора Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – разменная монета. Была, есть будет и остается таковой. Поменяют там Зеленского… Британцы тянут Залужного, он там пишет статьи в «Телеграф», пытается замылить глаза РФ, что он вот такой, понимает, что Россия выигрывает войну, надо договариваться. Это все блеф. Он, когда надо, просто по щелчку пальца, скажут противоположное – идут воевать дальше. Не надо забывать: Залужный эту вакханалию тоже начинал. Он бусификацию начал, угробил более 500 тысяч военных украинцев», – сказал эксперт.

Он призывает помнить, что, как и Залужный, экс-начальник ГУР Кирилл Буданов (террорист) тоже не самостоятельный игрок, а потому их не стоит рассматривать как замену Зеленского.