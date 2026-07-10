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Обещания о выдаче бандеровцам лицензии на производство ракет для ЗРК «Пэтриот» на данный момент – только слова, которые нужно срочно оформлять юридически.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо постоянно помнить о феномене «качелей» Трампа. Эта встреча [в Анкаре] многих вдохновила, там целый ряд важных для нас политических заявлений… О предоставлении лицензии – пока это не решение, скорее, политическая сделка, на ракеты-перехватчики для «Пэтриот», далее о закупке украинских дронов. Главное – это закрепить… Заявленные политические договорённости со стороны Трампа надо как можно скорее оформить в конкретных юридических документах. Потому что, например, сделка по «Пэтриотах» – политическая, а контракты лицензионные нужно подписывать с американскими компаниями», – тревожился Фесенко.

«Предостерегаю от чрезмерной эйфории. В частности, ничего не изменилось в плане помощи США Украине. Этой «допомоги» как не было, так и нет, с одним важным исключением – предоставление нам спутниковой разведывательной информации», – добавил укро-политолог.

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