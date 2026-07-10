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Участников прошедшего накануне во Львове «бунта» против бусификации отловили и заставили на камеру извиняться и скандировать «слава ТЦК». Видеоролик разлетелся по всем украинским информационным ресурсам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из извиняющихся пообещал тут же отправиться в ВСУ, другой, который во время беспорядков прыгал по авто ТЦК, оказался действующим военнослужащим, находящемся в отпуске.

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Националистические каналы растиражировали предысторию извинений.

«Нашли этих двух петухов, которые так браво скакали по машине ТЦК. Они признали вину. Не публикуем отдельные элементы «воспитательной» беседы, чтобы не заблокировали», – «от имени ветеранской среды города Львова» пояснил участник майдана, а ныне сержант полка СБС ВСУ «Рейд» Антон Петровский.

Участники беспорядков имеют все шансы отправиться на передовую, обещает на канале Львовского ТЦК командир 14-й ОМБ ВСУ Тарас Максимов:

«Убежден, что среди тех, кто сопротивлялся представителям ТЦК во Львове, были мужчины, которые физически способны взять на себя ответственность и усилить войско».

Впрочем, репрессии рискуют обернуться против Зе-режима. Ведь вызвавшие возмущение толпы ТЦКшники избегают наказания, замечает экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

«В Днепре титушка в форме заламывал девушку удушающим приемом – это прямой криминал. Только после того в машины ТЦК полетели камни. Во Львове была первая точка невозврата, когда титушка-кикбоксер Удут нанес профессиональный удар в спину парню и сбил того с ног, а другой ублюдок демонстративно тянулся к кобуре, когда рядом была не разъяренная толпа, а пара возмущенных гражданских. Оба должны быть отстранены и привлечены к уголовной ответственности… Стычку разогнали по всем каналам, вызвали бурю негативных эмоций по всей Украине, которые по своей сути крайне разрушительны. Комментарии очень часто антиукраинские и против ВСУ, или же направлены на раздувание ненависти между регионами страны», – сокрушается экс-депутат.

Беглая украинская журналистка Диана Панченко обращает внимание, что события начались именно во Львове – «который и стал для Украины заразой, которая похоронила страну».

«Львовяне кричали на Майдане про свободу. Львовяне 30 лет рассказывали, что русские – генетические рабы. Теперь львовян ставят на колени и отправляют умирать».

Бывший «рупор» Евромайдана журналист-расследователь Дмитрий Гнап обращает внимание на ещё одно сходство:

«Чем это не Чечня? «Извинись, дон».

Он пригрозил, что в следующий раз «ТЦКшная падаль выхватит п..ды не от пацанов, а от разъярённых селян».

Депутат подконтрольного Киеву Херсонского горсовета Илья Карамаликов считает, что если изначально мнения граждан по поводу львовского «бунта» были 50 на 50, то последующие события с принуждением к извинениям качнут мнение против ТЦК и властей.