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Украинские дипстрайски (дальнобойные удары) не влияют на решимость России продолжать войну до победы.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекреенев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если мы разбомбим им все, что можно разбомбить. А мы бомбим, мягко говоря, в масштабах одного процента эпохи Второй мировой войны. Ни на что это не влияет. Влияет на ситуацию на фронте. Войну Путин будет заканчивать, когда поймет, что ему ничего не светит, что он везде тотально остановлен», – сказал Бекренев.

При этом признает, что пока Украина проваливается на фронте.

«И сколько бы мы ни спалили танкеров, нефтезаводов, телевышек в Москве, крымских мостов – не имеет значения. Война остановится не по этой причине», – уверен офицер.

Ведущая возразила, что в ходе таких ударов у России меньше поступления в бюджет, что должно отразиться и на возможностях вести войну.