«Никакого переломного момента в войне нет» – британский генерал

Тарас Стрельцов.  
09.07.2026 22:25
  (Мск) , Львов
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Усиление позиций Киева из-за повышения эффективности ударов вглубь РФ совсем не означает перелома в войне, как об этом трубит киевская пропаганда.

Об этом на канале «Первый западный» заявил генерал-майор британской армии в отставке Чип Чепмен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Усиление позиций Киева из-за повышения эффективности ударов вглубь РФ совсем не означает перелома в...

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«Хотя сегодня можно говорить о постепенной эррозии российской позиции и всё более благоприятной для Украины динамике, это всё ещё не означает, что война достигла переломного момента. …

Эффективность санкционной политики Запада [недостаточная], на мой взгляд, США ещё не применили максимально жёсткие санкции, в частности не возобновили в полной мере санкции относительно российского нефтяного экспорта, подобно тем, которые использовались во время кампании санкций против Ирана. Потому неопределённых факторов ещё очень много», – рассуждал Чепмен.

Он прокомментировал мнение, что после саммита G7 Дональд Трамп «встал на сторону Украины».

«Я не считаю, что Дональд Трамп когда-то станет безоговорочным сторонником Украины. Складывается впечатление, что он демонстрирует определённую симпатию к авторитарным лидерам, которые не зависят от общественного мнения и не вынуждены постоянно учитывать волю избирателей», – посетовал британец.

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