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За удар по арсеналу в Вишневом под Киевом, в результате которого разрушено сотни жилых домов и погибли мирные люди, на скамью подсудимых должно сесть военно-политическое руководство страны, позволившее складирование боеприпасов в жилой застройке

Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примечательно, что украинская власть и все украинские медиа молчат о том, что на самом деле случилось в Вишневом. Это ужасное событие подается как будто взрывы остатков российских ракет», – сказал Гнап. Он процитировал главу МВД Игоря Клименко, который прямо сказал, что людей в Вишневом эвакуировали «из-за риска повторной детонации обломков после российского обстрела». Не стали признавать очевидное и в ГосЧС. «Даже Зеленский в своем традиционном видеообращении не смог выдавить из себя правду и просто прикинулся, что он вроде бы ничего не знает», – отметил Гнап.

Гнап говорит, что если сейчас признать, что русские поразили столь жирную цель, то надо сажать на длительные сроки многих высших чиновников, включая министра обороны, главу МВД, главкома ВСУ и даже «самого Зеленского как верховного главнокомандующего».

«И не за уничтожение боеприпасов, а гибель людей. У нормального человека в голове не укладывается, как можно было на пятом году большой войны разместить склад с боеприпасами просто рядом с несколькими густонаселёнными районами», – сказал Гнап.

Он добавил, что похожий случай произошел в Сумах, где тогдашний гауляйтер заявил о прилете российской ракеты по жилому дому рядом со школой, хотя на деле, как рассказал мэр Конотопа, там взорвался украинский склад с боеприпасами.

Гнап уверен, что за Вишневое никто не понесет ответственности, а в лучшем случае найдут какого-то бомжа или наркомана, который «якобы получал указания от российских кураторов».

Кроме того, он назвал еще одну версию, напомнив, что еще в прошлом году диктатор Зеленский поручил произвести три тысячи крылатых ракет, на которые миллиарды из бюджета получила фирма его давнего друга Тимура Миндича, в итоге бежавшего из страны.