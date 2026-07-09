Всей европейской ПВО не хватит, чтобы остановить русские ракеты – американский офицер

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Даже если страны ЕС опустошат свои склады и отдадут Украине все имеющиеся ракеты-перехватчики, этого не хватит, чтобы отбивать удары российской армии.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной подполковник армии США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ракеты-перехватчики PAC-3 почти ничего не перехватывают. Если все работает идеально, если у вас есть все пусковые установки, все радары и все функционирует должным образом, вы вряд ли всё собьете. Профессор Тед Постол показал видеосвидетельство того, как ракеты летели со стороны Ирана и почти ни одна из них не была перехвачена. Вы можете посмотреть практически любой день, когда Россия наносит удары по Украине. Кажется, позавчера мы показали одно из немногих видео, на котором что-то было перехвачено. Почти все остальное пролетает мимо. Вы постоянно видите эти огромные взрывы, а также места, где русские наносят удары по военным складам. Склады, которые спрятаны в черте Киева, все те, что снаружи. Их ничто не перехватило. Даже если бы «Пэтриоты» сработали, они бы их не остановили. А это всего лишь баллистическая ракета. У России есть ещё гиперзвуковые ракеты, и «Орешники» вдобавок ко всему», – сказал Дэвис.