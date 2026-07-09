Венгрия увеличит расходы на содержание сил НАТО и поддержит антироссийскую войну Украины, однако не собирается посылать бандеровцам войска и оружие.

Об этом на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгры верят в силу и единство НАТО. В наших общих интересах иметь сплоченное НАТО, и мы полны решимости вернуть Венгрии статус надежного союзника.

Венгерское правительство уже приняло решение о предсказуемом увеличении расходов на оборону, и к 2035 году мы достигнем показателя в 5%», – сказал Мадьяр.