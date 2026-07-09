«Не дадим Украине оружия, но деньгами поможем» – премьер Венгрии назвал Россию «агрессором»

Константин Серпилин.  
09.07.2026 21:59
  (Мск) , Анкара
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Венгрия увеличит расходы на содержание сил НАТО и поддержит антироссийскую войну Украины, однако не собирается посылать бандеровцам войска и оружие.

Об этом на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Венгры верят в силу и единство НАТО. В наших общих интересах иметь сплоченное НАТО, и мы полны решимости вернуть Венгрии статус надежного союзника.

Венгерское правительство уже приняло решение о предсказуемом увеличении расходов на оборону, и к 2035 году мы достигнем показателя в 5%», – сказал Мадьяр.

«Позвольте мне от имени венгерского правительства четко заявить: Украина – жертва, а Россия – жестокий агрессор. И Украина имеет право защищать свою территориальную целостность.

Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже неоднократно говорил, Венгрия не будет поставлять оружие или войска на Украину», – добавил он.

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