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Запад не может позволить себе потерять Украину в стратегическом плане.

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Об этом ведущий подкаста «Ukraine: TheLatest» Фрэнсис Дирнли заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Украины самая большая армия в Европе – 900 тыс военнослужащих. Это в 9 раз больше, чем вся наша нынешняя армия. Если эта армия будет захвачена, как это уже случалось в истории Украины, ее орудия будут развернуты на Запад, и Россия пойдет в наступление, раздуваясь от гордости. Именно с этим мы столкнемся: Запад и Великобритания», – сказал Дирнли.

Он также посетовал на то, что «снова в руках России» окажутся сотни заводов, огромные объемы зерна и черноморские порты, а также запасы редкоземельных металлов».

Очевидно, выступающий рассчитывает, что заводы, зерно и порты на исторических русских землях должны достаться Западу.