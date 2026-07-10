Британский русофоб: Если русские победят, ВСУ вольются в состав ВС РФ и развернутся против Запада

Елена Острякова.  
10.07.2026 12:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 479
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


 

Запад не может позволить себе потерять Украину в стратегическом плане.

  Запад не может позволить себе потерять Украину в стратегическом плане. Подпишитесь на новости...

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Об этом ведущий подкаста «Ukraine: TheLatest» Фрэнсис Дирнли заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Украины самая большая армия в Европе – 900 тыс военнослужащих. Это в 9 раз больше, чем вся наша нынешняя армия.

Если эта армия будет захвачена, как это уже случалось в истории Украины, ее орудия будут развернуты на Запад, и Россия пойдет в наступление, раздуваясь от гордости. Именно с этим мы столкнемся: Запад и Великобритания», – сказал Дирнли.

Он также посетовал на то, что «снова в руках России» окажутся сотни заводов, огромные объемы зерна и черноморские порты, а также запасы редкоземельных металлов».

Очевидно, выступающий рассчитывает, что заводы, зерно и порты на исторических русских землях должны достаться Западу.

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English version :: Читать на английском Британский русофоб: Если русские победят, ВСУ вольются в состав ВС РФ и развернутся против Запада

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