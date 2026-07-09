Премьер Эстонии призвал НАТО превратить Восточную Европу в мощный передовой плацдарм против России
Восточные страны НАТО должны стать хорошо укреплённым рубежом обороны против России.
Об этом на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Во-первых, союзники должны увеличить расходы на оборону. Например, в этом году Эстония инвестирует в оборону почти 7%. Мы ожидаем, что наши союзники также увеличат свои возможности и расходы на оборону.
Во-вторых, НАТО нужна сильная передовая оборона против России. Россия представляет собой реальную и серьезную угрозу для всех. Сильная передовая оборона, сильная защита – вот что нужно разным странам, чтобы противостоять ей.
Кроме того, нам нужно наращивать потенциал в оборонной промышленности, потому что мы все еще отстаем от других стран», – сказал Михал.
«И в-третьих, мы должны ставить перед собой конкретные цели, озвучивать их и добиваться конкретных результатов в оказании помощи Украине. Потому что для нас, Европы и НАТО, Украина сражается за нас, за мир, основанный на правилах.
Эстония взяла на себя обязательство помогать Украине, выделяя 0,25% ВВП в год. Но в прошлом году этот показатель составил уже 0,35%, потому что мы всегда добавляем больше, потому что можем сделать больше.
Поэтому я надеюсь, что на этом саммите тоже будет упомянуто об этом и поставлены конкретные цели», – добавил он.
English version :: Читать на английском Премьер Эстонии призвал НАТО превратить Восточную Европу в мощный передовой плацдарм против России
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: