Восточные страны НАТО должны стать хорошо укреплённым рубежом обороны против России.

Об этом на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, союзники должны увеличить расходы на оборону. Например, в этом году Эстония инвестирует в оборону почти 7%. Мы ожидаем, что наши союзники также увеличат свои возможности и расходы на оборону.

Во-вторых, НАТО нужна сильная передовая оборона против России. Россия представляет собой реальную и серьезную угрозу для всех. Сильная передовая оборона, сильная защита – вот что нужно разным странам, чтобы противостоять ей.

Кроме того, нам нужно наращивать потенциал в оборонной промышленности, потому что мы все еще отстаем от других стран», – сказал Михал.