Премьер Эстонии призвал НАТО превратить Восточную Европу в мощный передовой плацдарм против России

Константин Серпилин.  
09.07.2026 20:59
  (Мск) , Анкара
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Восточные страны НАТО должны стать хорошо укреплённым рубежом обороны против России.

Об этом на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Восточные страны НАТО должны стать хорошо укреплённым рубежом обороны против России. Об этом на...

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«Во-первых, союзники должны увеличить расходы на оборону. Например, в этом году Эстония инвестирует в оборону почти 7%. Мы ожидаем, что наши союзники также увеличат свои возможности и расходы на оборону.

Во-вторых, НАТО нужна сильная передовая оборона против России. Россия представляет собой реальную и серьезную угрозу для всех. Сильная передовая оборона, сильная защита – вот что нужно разным странам, чтобы противостоять ей.

Кроме того, нам нужно наращивать потенциал в оборонной промышленности, потому что мы все еще отстаем от других стран», – сказал Михал.

«И в-третьих, мы должны ставить перед собой конкретные цели, озвучивать их и добиваться конкретных результатов в оказании помощи Украине. Потому что для нас, Европы и НАТО, Украина сражается за нас, за мир, основанный на правилах.

Эстония взяла на себя обязательство помогать Украине, выделяя 0,25% ВВП в год. Но в прошлом году этот показатель составил уже 0,35%, потому что мы всегда добавляем больше, потому что можем сделать больше.

Поэтому я надеюсь, что на этом саммите тоже будет упомянуто об этом и поставлены конкретные цели», – добавил он.

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