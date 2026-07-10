«Тема, конечно, актуальная» – Госдеп о передаче бандеровцам «Томагавков»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США довольны, что смогли заставить Европу взять на себя основное бремя поддержки киевского режима.

Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил официальный представитель Госдепа США Ян Бейтсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Американец назвал «самой большой новостью от США» готовность представить Украине лицензию на производство противоракет к системам «Пэтриот».

Ведущий попросил более конкретно ответить на вопрос, в какие сроки Украина может получить эту лицензию, и когда производство будет развернуто. Но чиновник признал, что не знает, когда это произойдет.

«Конкретных данных пока у меня нет. Мы просто знаем, что президент Трамп об этом говорил. Это значит, что это большой приоритет. Он часто так работает. Когда он это скажет, это сигнал для всех, что надо быстрее работать. Мы пока ждем более точную информацию. Мы понимаем, что это будет, и украинцы сами смогут производить. Это очень важно, это приоритет, и так и будет», – сказал представитель Госдепа.

У него спросили, поднималась ли тема передачи Украине наступательного оружия, в частности американских ракет «Томагавк», и актуальна ли это тема вообще сегодня.

«Тема, конечно, актуальная, но конкретной информации нет», – ответил госдеповец.

Он тут же заявил, что лучшая программа – это когда европейцы покупают оружие у США и передают его Украине, тем самым признав, что для Вашингтона главная задача – погреть руки на своих партнерах.