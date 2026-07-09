Бывший подельник Зеленского в ужасе от масштабов потерь на складе в Вишнёвом
Внимание украинцев отвлекают от уничтожения крупного склада боеприпасов под Киевом в городке Вишневое.
Об этом в эфире видеоканала «Сейчас» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, в прошлом соратник нынешнего диктатора Владимира Зеленского, но разругавшийся с ним, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая обратила внимание, что ГБР объявило о разоблачении схемы хищения на семь миллиардов гривен в сфере закупки дронов.
«Мне иногда кажется, что такие скандалы появляются исключительно в тех случаях, когда нужно отвлечь внимание от тех или иных событий. То выходит эта информация на фоне ударов по Вишневому, когда повзрывалось неизвестно что, на каких складах, что там лежало. Все все понимают, но делают вид, что не понимают. Сколько там сейчас не досчитаются денег, выделенных на средства борьбы с врагом, которые были уничтожены», – сказал Разумков.
При этом он сомневается, что кто-то понесет ответственность будет найден ответ на вопрос, кто дал команду разместить такое количество боеприпасов в жилой застройке. Политик рассказывает, что детонация была настолько мощной, что хорошо ощущалась даже в Киеве.
«Когда мы говорим о гектарах уничтоженных домов вокруг Вишневого, за это кто-то должен понести ответственность. Моральную, юридическую, в том числе и экономическую. Повторяю: кто позволил в одном месте разместить средства, которые были уничтожены, которые стоят денег. Но этим никто не хочет заниматься, все молчат», – негодует экс-спикер.
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