Бывший подельник Зеленского в ужасе от масштабов потерь на складе в Вишнёвом

Игорь Шкапа.  
09.07.2026 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1676
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Внимание украинцев отвлекают от уничтожения крупного склада боеприпасов под Киевом в городке Вишневое.

Об этом в эфире видеоканала «Сейчас» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, в прошлом соратник нынешнего диктатора Владимира Зеленского, но разругавшийся с ним, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внимание украинцев отвлекают от уничтожения крупного склада боеприпасов под Киевом в городке Вишневое. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая обратила внимание, что ГБР объявило о разоблачении схемы хищения на семь миллиардов гривен в сфере закупки дронов.

«Мне иногда кажется, что такие скандалы появляются исключительно в тех случаях, когда нужно отвлечь внимание от тех или иных событий. То выходит эта информация на фоне ударов по Вишневому, когда повзрывалось неизвестно что, на каких складах, что там лежало. Все все понимают, но делают вид, что не понимают. Сколько там сейчас не досчитаются денег, выделенных на средства борьбы с врагом, которые были уничтожены», – сказал Разумков.

При этом он сомневается, что кто-то понесет ответственность  будет найден ответ на вопрос, кто дал команду разместить такое количество боеприпасов в жилой застройке. Политик рассказывает, что детонация была настолько мощной, что хорошо ощущалась даже в Киеве.

«Когда мы говорим о гектарах уничтоженных домов вокруг Вишневого, за это кто-то должен понести ответственность. Моральную, юридическую, в том числе и экономическую. Повторяю: кто позволил в одном месте разместить средства, которые были уничтожены, которые стоят денег. Но этим никто не хочет заниматься, все молчат», – негодует экс-спикер.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Бывший подельник Зеленского в ужасе от масштабов потерь на складе в Вишнёвом

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить