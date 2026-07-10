Правительства стран НАТО ведут к катастрофе, провоцируя ядерную войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Гленна Дизена заявил американский профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ситуация будет обостряться . И если будут давить достаточно сильно, и если эти удары будут достаточно дорогостоящими, это перерастёт в ядерную войну. Таким образом, вся идея этих западных правительств — своего рода глубокое невежество. А беспричинность и безрассудство просто поражают», – заявил Сакс.

«Катастрофа во всём этом заключается в том, что война убивает огромное количество украинцев. Она абсолютно ничего не решает, и нет никако йвозможности, что Россия потерпит поражение , к роме того, что это приведёт нас к ядерной войне , потому что Россия не собирается сдаваться под ударами в глубь России при западной поддержк е .

Сакс также подчеркнул, что Россия, очевидно, больше не верит Западу и способности президента США Дональда Трампа повлиять на разрешение конфликта:

«Они стараются не раздражать Трампа без необходимости. Но никто в российском руководстве не ожидает, что Трамп сыграет решающую или хотя бы активную роль в прекращении этой войны. С этим покончено.

Я думаю, что поначалу у них была какая-то надежда, но, по-моему, произошедшее подтверждает знаменитую поговорку Путина из интервью 2017 года, когда он сказал, что к тому времени уже поработал с несколькими президентами. Они приходят к власти с идеями, но потом появляются люди в тёмных костюмах, с синими галстуками и портфелями, и объясняют этим президентам, как устроен мир на самом деле. И больше об этих идеях никто не слышит.

Так что у Путина был большой опыт, и я много лет общался с российскими лидерами. У них большой опыт, они знают, что президенты приходят и уходят, но американская система безопасности, военно-промышленный и цифровой комплекс — это более глубокая часть американской политики. Так что я не думаю, что они всерьёз рассчитывали на то, что США разрешат этот конфликт».