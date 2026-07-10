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Запад затеял конфликт на Украине, чтобы отобрать природные богатства у России.

Об этом бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему такой интерес к Украине? Украина – всего лишь инструмент. По сути интерес представляет Россия. Россия очень богатая страна. 37% мировых запасов сырья находится на российской земле. Если Запад победит на Украине, это станет поражением России, и постепенно, но довольно быстро российское сырье попадет в западный коммерческий оборот по правилам вашингтонского консенсуса и обогатит Запад», – сказал Чарногурский.

Он уверен, что в случае прямого конфликта с Западом Россия применит ядерное оружие.