«Города Балтии и Лондон будут разрушены», – словацкий политик

Елена Острякова.  
10.07.2026 13:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 587
 
Дзен, НАТО, Россия, Украина


Запад затеял конфликт на Украине, чтобы отобрать природные богатства у России.

Об этом бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад затеял конфликт на Украине, чтобы отобрать природные богатства у России. Об этом бывший...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Почему такой интерес к Украине? Украина – всего лишь инструмент. По сути интерес представляет Россия. Россия очень богатая страна. 37% мировых запасов сырья находится на российской земле. Если Запад победит на Украине, это станет поражением России, и постепенно, но довольно быстро российское сырье попадет в западный коммерческий оборот по правилам вашингтонского консенсуса и обогатит Запад», – сказал Чарногурский.

Он уверен, что в случае прямого конфликта с Западом Россия применит ядерное оружие.

«Согласно критерию силы, если между Россией и Европой разразится война, она будет ядерной. Россия тоже пострадает, но европейские города будут разрушены. В дискуссиях на российском ТВ в качестве основных целей называются страны Балтии. За ними следуют Великобритания и Германия. У Европы нет средств для защиты своих городов. Сейчас сомнительно, будут ли США выполнять свои обязательства перед НАТО по защите Европы», – сказал Чарногурский.

Метки:

English version :: Читать на английском «Города Балтии и Лондон будут разрушены», – словацкий политик

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить