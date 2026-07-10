В Киеве тревожатся: Русские непременно ударят по нам ещё сильнее, чтобы понравиться Трампу

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 10:31
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Американцы поощряют увеличение дронового террора Украиной, однако русские «не будут на это пассивно смотреть».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы поощряют увеличение дронового террора Украиной, однако русские «не будут на это пассивно смотреть»....

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«Удары по Киеву как раз накануне и во время саммита НАТО – это было свидетельством того, что Россия пытается демонстрировать силу. На американцев это не повлияло – и это очень хорошо!

Как и оценка относительно ударов по российским НПЗ, американцы правильно понялиони рассматривают усиление позиции Украины, удары по территории России как способ принуждения России к реальным мирным переговорам.

В Вашингтоне понимают, что быстрых переговоров не будет, и русских надо додавить. И сейчас американцы, возможно, делают ставку на давление уже на Россию, не на Украину. Это важная тенденция», – рассуждал Зе-политолог.

«Однако Россия не будет пассивно на всё это смотреть, и среди возможных реакций – эскалация войны, демонстрация силы. Потому что, как все сейчас видят, Трамп воспринимает язык силы, Трампу нравятся победители, и Россия попробует взять реванш и в воздушной войне, и на фронте», – предостерёг Фесенко.

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English version :: Читать на английском В Киеве тревожатся: Русские непременно ударят по нам ещё сильнее, чтобы понравиться Трампу

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