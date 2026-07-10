В Киеве тревожатся: Русские непременно ударят по нам ещё сильнее, чтобы понравиться Трампу
Американцы поощряют увеличение дронового террора Украиной, однако русские «не будут на это пассивно смотреть».
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Удары по Киеву как раз накануне и во время саммита НАТО – это было свидетельством того, что Россия пытается демонстрировать силу. На американцев это не повлияло – и это очень хорошо!
Как и оценка относительно ударов по российским НПЗ, американцы правильно поняли – они рассматривают усиление позиции Украины, удары по территории России как способ принуждения России к реальным мирным переговорам.
В Вашингтоне понимают, что быстрых переговоров не будет, и русских надо додавить. И сейчас американцы, возможно, делают ставку на давление уже на Россию, не на Украину. Это важная тенденция», – рассуждал Зе-политолог.
«Однако Россия не будет пассивно на всё это смотреть, и среди возможных реакций – эскалация войны, демонстрация силы. Потому что, как все сейчас видят, Трамп воспринимает язык силы, Трампу нравятся победители, и Россия попробует взять реванш и в воздушной войне, и на фронте», – предостерёг Фесенко.
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