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На Украине одной из самых громких и скандальных тем последних дней стал результативный удар ВС РФ по объекту в районе городка Вишневое под Киевом.

В итоге вторичной детонации боеприпасов, размещенных киевским режимом в жилой застройке, по официальной информации, уничтожено несколько улиц и сотни домов.

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Эту тему подняли в эфире видеоблога «Фабрика новостей» в беседе с одиозным депутатом ВР Алексем Гончаренко (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая напомнила, что генштаб ВСУ заявил, что не имел отношения к складированию боеприпасов в городе, а [диктатор] Владимир Зеленский дал поручение СБУ разобраться, мол, что там на самом деле произошло.

Гончаренко утверждает, дескать, не знает, что там взорвалось.

«Но я абсолютно не верю, что власть не знает, что там детонировало. Мы же не в детском саду с вами. Что-то детонировало, и власть не знает? Извините, это даже не смешно», – сказал укро-политик.

Он считает, что смысла проводить расследование нет, потому что власть прекрасно осведомлена, что случилось в Вишневом.

При этом Гончаренко уклонился от ответа на вопрос, почему боеприпасы складировались рядом с жилыми домами.

«У меня-то есть вопрос, но я не могу дать ответ. Это вопрос точно не ко мне», – заявил он.

В свою очередь, депутат Рады Марьяна Безуглая обращает внимание, что похожие ситуации возникают уже не первый раз.

«Относительно Вишневого. Нельзя размещать такое среди гражданских. И плохо, что от Кабмина, Минобороны, Генштаба и Сырского фактически нет коммуникации. Либо молчание, либо перевод стрелок. И такие ситуации по размещению не в первый раз!», – возмущается Безуглая в свом тг-канале.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар», которое специализируется на производстве и ремонте комплектующих для зенитно-ракетных систем и авиатехники.

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