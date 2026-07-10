Даже если Дональд Трамп выполнит обещание и передаст Киеву лицензию на производство ракет ПВО «Пэтриот», Украина не сможет быстро освоить высокотехнологичное производство.

Об этом в своем блоге пишет украинский дронщик Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается лицензии на «Пэтриот» – Трамп может дать все, что угодно, вопрос только в том, что нам с этим делать?

Лицензия – это не рецепт приготовления салата «Оливье», все ингредиенты для которого можно купить в магазине. Для производства ракеты нужны различные материалы, сплавы, прокатное оборудование, ковка, химия, различные пластики и изделия из них, куча высокоточных приборов, сложная электроника и радиокомпоненты, квалифицированные инженеры и опытные техники, безопасно расположенное производство.

Ракеты для «Пэтриотов» примерно в десять тысяч раз сложнее «Фламинго», они производятся долго: в самих Штатах – сотни штук в год, в Германии и Японии – десятки в год.

Каким образом этот проект поможет нам сейчас в отражении российской баллистики? И какой смысл вкладывать ресурсы в то, что принесет пользу только через несколько лет?» – написал Касьянов.