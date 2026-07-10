Укро-дронщик: обещания Трампа по Patriot – предвыборная ложь
Даже если Дональд Трамп выполнит обещание и передаст Киеву лицензию на производство ракет ПВО «Пэтриот», Украина не сможет быстро освоить высокотехнологичное производство.
Об этом в своем блоге пишет украинский дронщик Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается лицензии на «Пэтриот» – Трамп может дать все, что угодно, вопрос только в том, что нам с этим делать?
Лицензия – это не рецепт приготовления салата «Оливье», все ингредиенты для которого можно купить в магазине. Для производства ракеты нужны различные материалы, сплавы, прокатное оборудование, ковка, химия, различные пластики и изделия из них, куча высокоточных приборов, сложная электроника и радиокомпоненты, квалифицированные инженеры и опытные техники, безопасно расположенное производство.
Ракеты для «Пэтриотов» примерно в десять тысяч раз сложнее «Фламинго», они производятся долго: в самих Штатах – сотни штук в год, в Германии и Японии – десятки в год.
Каким образом этот проект поможет нам сейчас в отражении российской баллистики? И какой смысл вкладывать ресурсы в то, что принесет пользу только через несколько лет?» – написал Касьянов.
«Возможно, речь идет только об отверточной сборке, по типу того, как у нас собирали «Ланосы» и «Шкоды»? А ведь для такой сборки нужны готовые модули, комплектующие, а именно они производятся медленно.
Поэтому, проект этот имеет все признаки очередного громкого маркетинга, медийной пирамиды, по аналогии с финансовыми пирамидами, главный выигрыш которой – победа на предстоящих выборах.
Да что там «Пэтриоты»! Мы даже производство ракеты К-13, которую долгое время выпускал завод Артема в Киеве, не можем восстановить, и выпрашиваем у партнеров ее аналог. А эта ракета значительно проще «Пэтриота».
Напомню интересную историю. В конце Второй мировой войны в СССР методом обратного инжиниринга был незаконно скопирован легендарный американский бомбардировщик В-29, получивший название Ту-4. В-29 был разобран до винтика, дюймовая система переведена в метрическую, а в Советском Союзе овладели производством нужных марок металлов, проводов, приборов, электронных компонентов и самой электроники. Были построены новые заводы, фабрики, люди.
Проектом занимались более 150 тыс специалистов, 900 заводов и институтов. И сделали они копию В-29 за два года! Но ракеты РАС-2/3 значительно сложнее, производственная база у нас фактически уничтожена, сотен тысяч специалистов негде взять. И двух лет нет. Так о чем речь?» – возмущался укро-дронщик.
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