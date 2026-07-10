Трамп в Анкаре устроил артподготовку перед переговорами – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Все заявления в адрес Москвы и обещания Киеву в Анкаре Дональд Трамп делал из соображений прослыть невиданным миротворцем и улучшить свои шансы на переизбрание.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все заявления в адрес Москвы и обещания Киеву в Анкаре Дональд Трамп делал из...

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«Заявления Трампа и Рубио, которые многие трактуют как то, что Трамп поменял своё мнение, пока что Трамп не заявлял об изменении своего мнения, мы ещё проанализируем, является ли это отказом от «Анкориджа», или всё-таки это старая позиция, но всё это выглядит как подготовка к переговорам с Путиным.

Мы поддерживаем удары (это и так понятно, потому что без американской разведки, целеуказаний и всего остального Украина мало по чему могла бы попасть на территории России, даже имея хорошие дроны), мы можем дать Украине лицензии на «Пэтриот», россияне, будьте сговорчивей, пойдите на уступки ради прекращения войны», – рассуждал Бортник.

«Потому что прекращение войны нужно очень для того, чтобы шансы Трампа на переизбрание улучшились, чтобы Трамп мог сказать – я завершил и девятую войну, я самый большой миротворец. Всё это выглядит как артиллерийская подготовка перед переговорами», – считает укро-политолог.

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