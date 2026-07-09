«Топливный кризис пройдёт, а с потерями у ВСУ лучше не станет» – военкор
Неудобства, связанные с топливным кризисом, спадут к осени, когда пройдёт уборочная.
Об этом в эфире «Радио КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я только вернулся с Донбасса, я не заметил, чтобы топливный кризис остановил нас в Константиновке или отбросил нас из Красноармейска. Как-то топливный кризис на линию боевого соприкосновения не влияет ровным счётом никак.
На войну всегда топливо найдут, пусть даже и в ущерб гражданскому сектору. Я готов на самокате поездить, если, там, мой дизель нужен для танка.
Ну да, будем испытывать какое-то время эти неудобства, я думаю, до осени. Уборочная пройдёт – и с бензином полегче будет, потому что сейчас, благодаря новому обострению в Иране, снова пошли вверх цены на нефть, и мы, может быть, будем менять нефть на готовую продукцию.
Конечно, обидно осознавать, что нефтяная страна (хотя не такая уж мы и нефтяная) испытывает такие трудности с топливом», – заметил он.
«Но при этом мы же понимаем, что как бы это же не Украина в чистом виде наносит нам такой ущерб. Украине помогают прорывать наше ПВО её кураторы, разведка НАТО, спутниковая группировка НАТО, целеполагание НАТО, маршруты полётные НАТО. Поэтому где-то что-то пролетает и наносит вот такой вот ущерб нашей топливной инфраструктуре», – рассуждал Коц.
«Но мы всё равно это преодолеем, а на фронте у них от этого лучше с людьми не станет. С дронами у них всё хорошо на фронте, с людьми у них всё не очень хорошо. И лучше от того, что они бьют по топливной инфраструктуре, не станет», – добавил военкор.
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