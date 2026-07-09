«Топливный кризис пройдёт, а с потерями у ВСУ лучше не станет» – военкор

Неудобства, связанные с топливным кризисом, спадут к осени, когда пройдёт уборочная.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я только вернулся с Донбасса, я не заметил, чтобы топливный кризис остановил нас в Константиновке или отбросил нас из Красноармейска. Как-то топливный кризис на линию боевого соприкосновения не влияет ровным счётом никак.

На войну всегда топливо найдут, пусть даже и в ущерб гражданскому сектору. Я готов на самокате поездить, если, там, мой дизель нужен для танка.

Ну да, будем испытывать какое-то время эти неудобства, я думаю, до осени. Уборочная пройдёт – и с бензином полегче будет, потому что сейчас, благодаря новому обострению в Иране, снова пошли вверх цены на нефть, и мы, может быть, будем менять нефть на готовую продукцию.

Конечно, обидно осознавать, что нефтяная страна (хотя не такая уж мы и нефтяная) испытывает такие трудности с топливом», – заметил он.