«Мы уже воюем с Россией. Разве вы не знаете об этом?» – британский журналист

Елена Острякова.  
10.07.2026 18:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 484
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО уже находится в состоянии войны с Россией.

Об этом британский журналист и писатель Джонатан Хитченс заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО уже находится в состоянии войны с Россией. Об этом британский журналист и писатель...

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«Мы уже воюем с Россией. Разве вы не знаете об этом? Разве вы не знаете, что западные спецподразделения находятся на Украине уже много лет? Разве вы не знаете об огромных запасах оружия, которое мы поставляем Украине, которое она не может купить себе самостоятельно?

Знаете ли вы, что мы помогаем им наводить ракеты на Россию? Конечно, знаете. Почему именно Украина выбрана для этой задачи? Потому что Украина не входит в НАТО, и поэтому война может вестись – без риска перерасти в ядерный конфликт», – сказал Хитчес.

Он назвал глупцами западных руководителей, которые упустили возможность наладить отношения с Россией, когда ею руководили либералы.

Британский журналист считает украинскй Майдан «самым позорным и антидемократическим событием в Европе».

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English version :: Читать на английском «Мы уже воюем с Россией. Разве вы не знаете об этом?» – британский журналист

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