«Мы уже воюем с Россией. Разве вы не знаете об этом?» – британский журналист

НАТО уже находится в состоянии войны с Россией.

Об этом британский журналист и писатель Джонатан Хитченс заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже воюем с Россией. Разве вы не знаете об этом? Разве вы не знаете, что западные спецподразделения находятся на Украине уже много лет? Разве вы не знаете об огромных запасах оружия, которое мы поставляем Украине, которое она не может купить себе самостоятельно?

Знаете ли вы, что мы помогаем им наводить ракеты на Россию? Конечно, знаете. Почему именно Украина выбрана для этой задачи? Потому что Украина не входит в НАТО, и поэтому война может вестись – без риска перерасти в ядерный конфликт», – сказал Хитчес.