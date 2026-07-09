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Конституционный суд Молдовы сегодня запретил Гагаузской автономии решать вопросы, касающиеся состава местных избирательных комиссий.

Также республика лишена права назначать своих представителей силовых структур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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До прихода к власти прозападной президентки Майи Санду пророссийская Гагаузия жила по закону, принятому еще в 1994 году. В автономии действовали свои суды, своя таможня, прокуратура и Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Евросоюз тогда назвал это примером успешного разрешения конфликта между двумя народами (молдавским и гагаузским) мирным путем.

За два неполных срока румынки Санду у Гагаузии отняли все. Руководителя республики Евгению Гуцул посадили в тюрьму на 7 лет «за связи с Россией». Народному собранию автономии (НСГ), полномочия которого истекли в 2024 году, не дают переизбраться. Кишинев трижды отменял выборы.

И вот сегодня на автономии поставлен окончательный крест. Председатель конституционного суда Домника Маноле заявила, что Молдова остаётся унитарным государством с единым центром принятия решений. То, что особые права Гагаузии внесены в конституцию страны, председательша забыла.

Председатель НСГ Валентин Гайдаржи заявил, что сегодняшнее решение обострит отношения между Кишиневом и Комратом и потребовал отставки Домники Маноле.

Гражданская платформа «Наша автономия» назвала решение суда политически мотивированным и связанным с тем, что автономия занимает неудобную для центральной власти позицию.

Бывший башкан Гагаузии, лидер партии «Inima Moldovei» Ирина Влах обвинила власти в расколе Молдовы.

С осуждением выступили Коммунистическая и Социалистическая партии.

«Кишинёв теперь получает полный ручной контроль над выборами в Гагаузии. Цель – превратить Народное собрание и Башкана в декорацию, марионеток власти, а саму Гагаузию в рядовой район на окраине Молдовы. Так страну разносят в клочья», – написал в своем тгк оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.