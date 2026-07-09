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Европа сама должна бегать за Киевом с вопросом, что еще нужно Украине для победы над врагом.

Об этом в эфире «Радо НВ» заявил экс-глава МИД Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Огрызко недоволен итогами последнего саммита НАТО для Украины.

«Хорошо, наконец написали в заключительном коммюнике, что Украина является уже не потребителем, а контрибьютором безопасности. И это уже большой плюс. Но разве этой стране надо вымаливать и выпрашивать каждый раз что-то, чтобы мы вас фактически защищали? Разве не должен стоять вопрос иначе: мы, натовские страны, делаем все и спрашиваем у вас, украинцев, что вам добавить для того, чтобы вы наконец сломали хребет этой проклятой агрессивной стране», – рассуждал Огрызко.

Затронул он и тему обещанного в итоговом коммюнике саммита выделения Киеву 70 миллиардов.