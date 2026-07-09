«Распихивают по своим карманам»: русофоб Огрызко недоволен «крохами западной помощи»

Игорь Шкапа.  
09.07.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Европа сама должна бегать за Киевом с вопросом, что еще нужно Украине для победы над врагом.

Об этом в эфире «Радо НВ» заявил экс-глава МИД Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа сама должна бегать за Киевом с вопросом, что еще нужно Украине для победы...

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Огрызко недоволен итогами последнего саммита НАТО для Украины.

«Хорошо, наконец написали в заключительном коммюнике, что Украина является уже не потребителем, а контрибьютором безопасности. И это уже большой плюс.

Но разве этой стране надо вымаливать и выпрашивать каждый раз что-то, чтобы мы вас фактически защищали? Разве не должен стоять вопрос иначе: мы, натовские страны, делаем все и спрашиваем у вас, украинцев, что вам добавить для того, чтобы вы наконец сломали хребет этой проклятой агрессивной стране», – рассуждал Огрызко.

Затронул он и тему обещанного в итоговом коммюнике саммита выделения Киеву 70 миллиардов.

«Было бы хорошо, чтобы их дали, понимаете, нам, украинцам, а не распихали, извините, по карманам тех, кто эти деньги выделяет. Если честно посмотреть на то, что мы получаем, то это какие-то крохи от общих, о которых так громко говорят.

А все то, что нам реально нужно, на это денег нет. А есть деньги на то, чтобы иногда дать нам то оружие, которое нам, в принципе, уже совсем не нужно», – высказался Огрызко.

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English version :: Читать на английском «Распихивают по своим карманам»: русофоб Огрызко недоволен «крохами западной помощи»

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