«Впереди парагвайский сценарий» – украинская демография не восстановится и через сто лет

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Украинская демография не восстановится и за сто лет, а власть в «незалежной» достанется диаспорам мигрантов из неблагополучных стран.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине население сократилось вдвое, экономики нет, самое главное, нет демографии, и видимо, не будет в будущем. Парагвайский сценарий ещё не наступил, там же выбили 90% мужчин, но у нас до 90% еще далеко. Но по демографии нанесен смертельный удар, и даже за 100 лет демографию Украине восстановить не удастся. Судя по всему, будут завозить гастарбайтеров. Но далеко не из всех стран. Те же тайцы или филиппинцы вряд ли согласятся ехать на Украину. Ну, а кто? Бангладеш, индусы. К сожалению, для Украины это люди, которые приедут сюда со своим уставом. И объяснить им, что в чужой монастырь со своим уставом нельзя, не получится. Пока их будет немного, они будут впахивать от забора до обеда. Но как только образуются общины, тогда увидите все последствия. Достаточно посмотреть на ряд европейских стран», – сказал Золотарев.