«Впереди парагвайский сценарий» – украинская демография не восстановится и через сто лет

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 16:28
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украинская демография не восстановится и за сто лет, а власть в «незалежной» достанется диаспорам мигрантов из неблагополучных стран.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская демография не восстановится и за сто лет, а власть в «незалежной» достанется диаспорам...

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«На Украине население сократилось вдвое, экономики нет, самое главное, нет демографии, и видимо, не будет в будущем. Парагвайский сценарий ещё не наступил, там же выбили 90% мужчин, но у нас до 90% еще далеко.

Но по демографии нанесен смертельный удар, и даже за 100 лет демографию Украине восстановить не удастся. Судя по всему, будут завозить гастарбайтеров. Но далеко не из всех стран. Те же тайцы или филиппинцы вряд ли согласятся ехать на Украину.

Ну, а кто? Бангладеш, индусы. К сожалению, для Украины это люди, которые приедут сюда со своим уставом. И объяснить им, что в чужой монастырь со своим уставом нельзя, не получится.

Пока их будет немного, они будут впахивать от забора до обеда. Но как только образуются общины, тогда увидите все последствия. Достаточно посмотреть на ряд европейских стран», – сказал Золотарев.

«Поэтому, к сожалению, то, что Украина потеряла костяк человеческого капитала – это очевидный факт. Это люди инженерной специальности, уникальной компетенции.

Пример с судостроителями. Строительство авианосцев – это высший уровень судостроения. Поскольку предельно сложные суда, требующие колоссального технологического и инженерного потенциала, тем не менее, в Николаеве делали», – ностальгировал он.

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