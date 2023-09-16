Бандеровцы тайно зарабатывали на Крыме – теперь им отомстят

Крым может получить 800 млн рублей (около 8 млн долларов США) с продажи первых лотов национализированного имущества.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в процессе национализации оказалось, что передаче собственность РК подлежит большое количество предприятий, принадлежавших недружественному украинскому бизнесу.

«Уже выставлены первые лоты на приватизацию. Первые деньги, около 800 млн, в случае прохождения, поступят в казну. Там очень приличный пакет.

Не хочу опережать события, тема очень деликатная. Могу сказать одно: работа — масштабная. Это однозначно. Выяснился колоссальный объём предприятий — это для нас определённое открытие. Они, находясь на Украине и воюя с нами, не признавая нас, на нас зарабатывали, выводя (деньги, – авт.) разными путями», – заявил Константинов.