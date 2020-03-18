Белоруссия обвинила Россию в экспорте коронавируса

18.03.2020, Москва, Елена Острякова

У белорусского МИДа «остался осадок» после заявления российского правительства в связи с закрытием границ, которое в Москве объяснили тем, что Белоруссия не соблюдает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Об этом пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Печально, что решения наших российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей… Между прочим, на сегодняшний день установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы. Остальные тоже привезены извне. Белорусы же пока никому его не экспортировали… К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны», – сказал Глаз.

Он утверждает, что Белоруссия соблюдает все рекомендации ВОЗ, которая, по словам Глаза, «заявляет о неэффективности ограничений на перемещение людей во время чрезвычайных ситуаций».

На самом деле, такое заявление сделал только белорусский филиал ВОЗ, и только в своем «фейсбуке», вызвав шквал возмущенных комментариев.

Надавить на совесть россиян попытался и близкий к властям Белоруссии политолог Алексей Дзермант.

«Перекрытая граница с Беларусью психологически воспринимается тяжело, как будто за спинами белорусов поставили заградотряд», – написал он в своем телеграмм-канале.

Напомним, Белоруссия не закрыла ни одной своей границы, хотя все ее соседи сделали это. Последней Россия – сегодня ночью. Президент Лукашенко обвиняет всех в излишней истеричности в связи с короновирусом и рекомендует всем пить водку, ходить в баню и работать на тракторах.

«Это устарело тысячу лет назад, когда не было лекарств в деревнях. Президент видите ли. Как был директор колхоза, такой же кругозор и остался», – прошелся по Лукашенко лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вместе с тем, сами белорусы обеспокоены бездействием своих властей. Бывший депутат парламента Анна Конопацкая провела одиночный пикет у Дома правительства в Минске с требованием ввести карантин. Аналогичное коллективное заявление сделали оппозиционные телеграм-каналы.

В белорусских вузах царит паника, поскольку карантин не вводят, зато специальные бригады регулярно кого-то увозят из общежитий в специальных боксах. В соцсетях распространяются панические слухи о том, что власти срывают реальное число заболевших.

Девушка, побывавшая в США и двух европейских странах, возмущается тем, что в Минском аэропорту никого не проверяют и даже не меряют температуру.