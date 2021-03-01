Белорусская оппозиция вслед за Лукашенко принялась заигрывать с Китаем

01.03.2021, Москва, Елена Острякова

Штаб самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской пытается наладить связи с Китаем.

Об этом на youtube-канале «Беларусь за перемены» заявил советник Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы даже выходили на Китай. Пока что безответно. Но главное, что мы забросили удочку и посмотрим, что будет. Мы хотим Китаю послать месседж, что ихние инвестиции, ихние деньги, ихние проекты в Беларуси никуда не испарятся. И, даже если Лукашенко уйдет, они смогут присутствовать с теми проектами, которые были начаты здесь. И даже иметь лучшие условия. Китай, может, и не сыграет решающую роль, но может сильно ослабить режим теперь, и может очень сильно помочь Беларуси на переходный период», – сказал Вячорка.

Тихановская активно встречается со всеми лидерами ЕС, но, видимо, до сих пор не получила гарантий материальной поддержки на случай своего прихода к власти и разрыва всех отношений с Россией.

Примечательно, что игру с Китаем за спиной России ведет и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. В январе состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры договорились встретиться в ближайшее время.

Выступая на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил, что американские дипломаты требовали от него разорвать отношения с Китаем, но он отказался, и это стало причиной Беломайдана.