Белорусские майданщики мечтают «отрезать руки омоновцам и отпилить голову Лукашенко»

07.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит противодействие майданщикам, то оппозиция возьмется за оружие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил белорусский писатель Ольгерд Бахаревич, покинувший страну после того, как он принял участие в антиправительственных акциях.

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У него поинтересовались, кто стоит во главе белорусских майданщиков.

«Светлана Тихановская – символ. Как лидера ее никто не воспринимает. Поэтому и не критикуют. К ее штабу вопросов больше. В конце весны звучало: «Мы снова выведем людей на улицы». А белорусы говорят: «Вы в Вильнюсе сидите, а нас под дубинки посылаете?» Поэтому массовые протесты не возобновились. Все эти Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, которые сидят в тюрьме, – не лидеры. За ними нет реальной политической силы», – признал писатель.

При это он признает, что «во время протестов не хватало оружия», а ему «хотелось стрелять», но тут же оговаривается, что это неправильно.

«Мы сильны не водометами, дубинками или резиновыми пулями. А духом и стремлением к свободе. Ненависть есть. Если Лукашенко будет продолжать, то появится и вооруженное сопротивление. Часто слышу от друзей из Минска, что им снится, как отрезают руки омоновцам и отпиливают голову Лукашенко. Таких снов все больше», – говорит Бахаревич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусские майданщики создали отвратительный аналог украинского «Миротворца».

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