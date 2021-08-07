Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
07.08.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Беспорядки, Дзен, Политика, экстремизм
Просмотров:

Белорусские майданщики мечтают «отрезать руки омоновцам и отпилить голову Лукашенко»

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит противодействие майданщикам, то оппозиция возьмется за оружие. Об...

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит противодействие майданщикам, то оппозиция возьмется за оружие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил белорусский писатель Ольгерд Бахаревич, покинувший страну после того, как он принял участие в антиправительственных акциях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


У него поинтересовались, кто стоит во главе белорусских майданщиков.

«Светлана Тихановская – символ. Как лидера ее никто не воспринимает. Поэтому и не критикуют. К ее штабу вопросов больше. В конце весны звучало: «Мы снова выведем людей на улицы». А белорусы говорят: «Вы в Вильнюсе сидите, а нас под дубинки посылаете?» Поэтому массовые протесты не возобновились. Все эти Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, которые сидят в тюрьме, – не лидеры. За ними нет реальной политической силы», – признал писатель.

При это он признает, что «во время протестов не хватало оружия», а ему «хотелось стрелять», но тут же оговаривается, что это неправильно.

«Мы сильны не водометами, дубинками или резиновыми пулями. А духом и стремлением к свободе. Ненависть есть. Если Лукашенко будет продолжать, то появится и вооруженное сопротивление. Часто слышу от друзей из Минска, что им снится, как отрезают руки омоновцам и отпиливают голову Лукашенко. Таких снов все больше», – говорит Бахаревич.



Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусские майданщики создали отвратительный аналог украинского «Миротворца».

Кроме того, снимок замученного СБУ дончанина выдали за пытки белорусского ОМОНа

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть