«Берлинер Цайтунг»: «НАТО совершило масштабные экологические преступления в Сербии»

16.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Первая после Второй мировой войны агрессия Германии в Европе в составе контингента НАТО привела к экологической и гуманитарной катастрофе.

Оби этом пишет автор Berliner Zeitung Хартмут Сомерш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор материала напомнил о том, что НАТО бомбило сербские больницы, школы, электростанции и химические заводы в 1999 году без соответствующей резолюции Совбеза ООН. И Германия, впервые со времен Второй мировой войны, участвовала в этой агрессии против европейского государства, которая привела к экологической катастрофе, о которой теперь молчат правозащитники и «зеленые».

Сомерш обращает внимание, что тогдашний министр иностранных дел из рядов Партии зеленых Йошка Фишер вместе со своим коллегой по правительству Рудольфом Шарпингом поддерживал курс на войну якобы с целью предотвращения этнических чисток и гуманитарной катастрофы в Косово.

Эта катастрофа, которая, как доказано сегодня, согласно информации отставного полковника и бывшего референта генерального инспектора Бундесвера Иоганна Штольца, не произошла бы. В отчетах германской военной разведки, предназначенных для депутатов Бундестага, до последнего дня перед атакой НАТО всегда говорилось о кровавой гражданской войне между террористами «Армии Освобождения Косово» и ВС и МВД Союзной Югославии, а не об этнической чистке и геноциде мирного населения.

Сомерш напомнил о том, что бомбардировка НАТО повредила или разрушила 60 мостов, 110 больниц, 480 школ, 365 монастырей, систему электроснабжения, 121 завод и привела к гибели 2 тысяч 500 мирных жителей.

Он заявил, что в ходе этого циничного военного преступления, помимо использования более 30 тысяч бомб с обедненным ураном, которые были сброшены более чем на 80 мест, была осуществлена преднамеренная бомбардировка крупных химических комплексов в Панчево, Нови-Саде и Боре.

В Панчево первые ракеты упали 4 апреля 1999 года, подожгли хранилища нефти, которые горели две недели, а два дня спустя был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Нови-Саде, где произошла утечка 80 тысяч тонн нефти и еще 20 тысяч тонн сгорели. Ядовитые облака над этими городами стояли в течение нескольких дней.

Для токсиколога Урсулы Стефан из Галле бомбардировка сербских химических заводов представляет собой безнаказанную преднамеренную химическую войну, поскольку ее жертвами стали тысячи человек. При этом эксперты UNER ( Cлужба ООН по мониторингу окружающей среды – ред.) во главе с Клаусом Тепфером составили отчет об ущербе от атаки на химические заводы, который был в пользу НАТО, заявив, что химические вещества, просочились и испортили местную экосистему еще до войны.

Однако Стефан подсчитала, что именно бомбардировки спровоцировали настоящую экологическую катастрофу.

Сомерщ приводит мнение профессора Университета экологического планирования в Берлине Кнута Крушевича, который считает, что атаки на химические предприятия были новым типом экологической войны, с помощью которой НАТО сознательно обошло запрет на использование химического оружия и нарушило положения ООН 1978 года, Конвенцию Энмода, запрещающую методы ведения войн, ведущих к изменению окружающей среды.