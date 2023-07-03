Бесконечно недовольная помощью Украина будет просить гиперзвук и ЯО – Карасев

Аппетиты Украины по требованиям военной помощи от Запада не остановятся. После того, как она получит истребители и станет понятно, что они не помогут победить, запросы увеличатся вплоть до ядерного оружия.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости. LIVЕ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Давайте, смотреть реалистично – они нам помогают? Они же не хотят эскалации войны. Мы говорили, они работают в жанре управляемой эскалации. Причем, давайте логику – хорошо, дадут F-16, причем, они пока не собираются давать на наступление. Но хорошо, а если Россия выкатит что-то такое же опять? У них же тоже есть, как ответить – у них сколько там самолетов? Больше тысячи. Они же не все задействуют. Значит, они тоже берегут на новую ступень эскалации. Что мы дальше будем говорить? Что мы не можем победить Россию, потому что у нас нет преимущества, в чем? В гиперзвуке? Так что, нам гиперзвук давать будут или как? В России есть гиперзвуковая ракета «Кинжал, у нас нет. Так ее и на Западе нет. Она в Китае есть, Иран там близко, в России – и все. Дальше, дадут нам гиперзвук, но все равно ничего не получается – что, дальше мы будем говорить: «Мы не можем, потому что у нас нет ядерного оружия, дайте нам ядерное оружие?» Это же тоже, как бы, понятно», – отметил Карасев.